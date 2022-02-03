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Левый берег Томи может остаться без судоходного сообщения

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«Томская судоходная компания» прекратит пассажирские перевозки по реке Томь в 2022 году. Причина в том, что компания не может использовать теплоход «РП-45», так как он старый, и у него истек срок эксплуатации.

«На сегодняшний день судоходная компания подтвердила, что не имеет больше возможности перевозить людей, так как теплоход пришел в негодность по техническому состоянию. Эксплуатируется судно с 1971 года, то есть более 50 лет. В компании считают, что дальнейшее его использование небезопасно. Другого флота для организации перевозки дачников в распоряжении «Томской судоходной компании» нет», — комментирует спикер Думы Томска Чингис Акатаев. 

Акатаев отмечает, что из-за прекращения перевозок нарушается сообщение двух садовых некоммерческих товариществ «Левобережье» и «Зайчик».

«В период половодья происходит перелив единственной дороги к их участкам, и территория превращается в настоящий остров, а участков там довольно большое количество. Поэтому этот вопрос для них стоит очень остро», — уточняет он.

Сейчас власти решили попробовать договориться с другими перевозчиками, имеющими речной транспорт.

«Например, с теми, кто организовывает прогулочные рейсы на теплоходах, и чья техника позволит совершать такие перевозки. Здесь нужно понимать, что количество такого речного флота очень ограничено, а стоимость его не в пример дороже автобуса. Кроме этого, нужно проработать варианты доставки дачников до садовых участков маршрутным транспортом. Как вариант, произвести ремонт этой дороги и увеличить высоту дорожного полотна, чтобы не было переливов. Но здесь нужно смотреть состояние дороги до самого дальнего СНТ, а это можно будет сделать уже после схода снега. При этом мы понимаем, что в летний период, когда будет проводиться ремонт Коммунального моста, вопрос и с транспортной доступностью будет очень острым. Теплоход бы снимал часть нагрузки с автобусов», — отмечает спикер Думы Томска. 

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