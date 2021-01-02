Левада-Центр: 60% россиян надеются, что 2021 год будет лучше 2020

Большинство россиян (60%) надеются, что грядущий год будет лучше, чем предыдущий, говорится в опросе Левада-Центра. Как уточняют социологи, это наибольший показатель за всю историю наблюдений. Лишь 7% уверены, что 2021 год будет лучше.





Каждый пятый опрошенный россиянин (25%) смотрит в 2021 год с тревогой. Это больше, чем в последние несколько лет, но меньше, чем в канун 2016 года (28%).





9% считают, что новый год будет хуже, чем уходящий.





По данным опроса, 62% россиян считают, что 2021 год будет наряженным для политической жизни страны. 71% россиян ждут, что следующий год будет напряженным и для экономики страны.