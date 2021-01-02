Добрые новости
02 января,
2021
Новости

Левада-Центр: 60% россиян надеются, что 2021 год будет лучше 2020

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Большинство россиян (60%) надеются, что грядущий год будет лучше, чем предыдущий, говорится в опросе Левада-Центра. Как уточняют социологи, это наибольший показатель за всю историю наблюдений. Лишь 7% уверены, что 2021 год будет лучше.


Каждый пятый опрошенный россиянин (25%) смотрит в 2021 год с тревогой. Это больше, чем в последние несколько лет, но меньше, чем в канун 2016 года (28%).


9% считают, что новый год будет хуже, чем уходящий.


По данным опроса, 62% россиян считают, что 2021 год будет наряженным для политической жизни страны. 71% россиян ждут, что следующий год будет напряженным и для экономики страны.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.