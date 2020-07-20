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20 июля,
2020
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Летние веранды начнут работать в Томской области

ТВ2
ТВ2
20 минут назад

Летние веранды начнут работать в Томской области с 21 июля, сообщает пресс-служба обладминистрации. Работать начнет 31 кафе, которое прошло оценку готовности начать работу.

Летние веранды начнут работать в Томской области

В наш адрес направили уведомления о готовности работать в формате летних веранд с соблюдением всех противоэпидемических рекомендаций 60 предприятий общепита, — сообщил исполняющий обязанности начальника департамента потребительского рынка администрации Томской области Станислав Долгушин. – Комиссия оценила готовность к работе 31-го предприятия, они могут начать работу со вторника, 21 июля.

По условиям, персонал открывшихся веранд обязан будет работать в средства индивидуальной защиты, также нужно будет организовать обработку рук антисептиком. Меню будет одноразовое или онлайн, а столы нужно будет отделить перегородками или расстоянием в 1,5 метра. При нарушении рекомендаций открытые веранды прекратят работу.

Станислав Долгушин уточнил, что решение об открытии летних веранд остальных кафе будут принимать, оценивая эпидситуацию в регионе и готовность заведений к работе по вышеупомянутым условиям. 

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