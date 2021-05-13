Летние лагеря начинают работу в Томской области с 23 мая

С 23 мая в Томской области открываются стационарные лагеря и санатории, а с 28 мая – лагеря с дневным пребыванием детей. Палаточные лагеря, с учетом сибирских погодных условий, смогут приступить к работе не раньше 20 июня. Такое решение принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Эпидобстановка позволяет нам начать летнюю оздоровительную кампанию, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - Дети обязательно должны за каникулы отдохнуть, набраться сил и здоровья. Разумеется, смены будут работать с учетом требований эпидемиологов».





Стационарные лагеря и санатории в Томской области будут заполнены не больше чем на 75%. Мероприятия для детей будут преимущественно проводиться на свежем воздухе, без выезда детей за пределы лагеря. На время смен посещения лагерей родителями будут исключены.





Перед началом каждой смены сотрудники будут проходить обследование на COVID-19, те из них, кто не будет проживать на территории лагеря всю смену, должны еженедельно тестироваться.





До начала летней оздоровительной кампании губернатор поручил специалистам Роспотребнадзора, МЧС и других ведомств дать оценку готовности стационарных организаций детского отдыха.





На детскую оздоровительную компанию в 2021 году власти Томской области выделили около 300 млн рублей. Из них более 105 млн рублей направлены муниципальным образованиям в качестве субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время. Летом в Томской области отдохнут около 44 тысяч детей. Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в санаторно-курортном оздоровлении, планируется организовать смены на Черном море в августе и сентябре, там отдохнут не менее 185 детей.