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Главная Новости Лестница раздора. Жителям Фрунзе сделали лестницу, но не там, где они хотели
Новости

Лестница раздора. Жителям Фрунзе сделали лестницу, но не там, где они хотели

ТВ2
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5 часов назад

Жители домов по пр. Фрунзе, 124 и 126 несколько лет добивались того, чтобы им оборудовали лестницу. Лестницу сделали. Однако не в том месте, где они этого хотели. 

«Народ делает тропы, как ему удобнее идти. Здесь удобнее идти к светофору. У нас около «Марии-Ра» тоже сделали газон. Посмотрите на него сейчас. Весь затоптан. А ведь тоже говорили, что будут обходить», — рассказывает старшая по дому Светлана Курган. 

Дело в том, что в эскизном плане, который видели жители, лестница действительно расположена в том месте, где они этого и хотели. Однако в утвержденном проекте, который и был выставлен на торги, лестница уже «переехала». В итоге, подрядчик оборудовал лестничный спуск, опираясь на представленный проект.

«Когда они оборудовали лестницу, к ним выходили из соседнего дома и просили не делать лестницу в этом месте. Я понимаю, что кажется, что здесь удобно — напрямую дорога через арку. Но народ протоптал тропу ведь не просто. Ей уже десятилетия. Я здесь живу почти 47 лет, и тропинка была всегда», — говорит Светлана Курган. 

Депутат облдумы Сергей Автомонов отмечает, что по установке этой лестницы жители провели минимум пять встреч. Писали и в газету в «Томский пенсионер», и даже губернатору.

«Вот проект, который обсуждался изначально. Лестница была там, где хотели жители. Все сюда идут. Там был зеленый чистый газон, нетронутый. Однако лестницу сделали в другом месте. Здесь нужно разбираться и принимать решение. Помимо лестницы нужно учесть сочетание арки с тротуаром. Ведь если припаркуют машину, то пройти здесь невозможно. Мое предложение: сделать в том месте, где хотят жители — спуск с поребриками», — прокомментировал ситуацию депутат облдумы Сергей Автомонов.

По словам подрядчика, итоговая разница между тропинкой и получившейся лестницей составила пять метров. 

«Свою голову другим не поставишь. Да, можно написать, чтобы не ходили по газону. Но это круглосуточно нужно будет мне стоять и делать всем замечания. У «Мариа-Ра» на этом самом газоне кустарники сломали, хотя табличка висела. И здесь, если посадить газон, будет тоже самое», — считает Светлана.

Глава администрации Советского района Томска Оксана Рубцова подчеркнула, что все работы он провел в соответствии с проектно-сметной документацией и к нему никаких претензий нет. По данным мэрии, итоговое расположение лестницы было одобрено на публичных слушаниях. 

«Работы на этом объекте ведутся в рамках муниципальной программы в точном соответствии с проектом. Стоимость работ составила около 360 тысяч рублей. В ходе вызедного совещания мы пришли к компромиссу: оборудовать на месте протоптанной людьми тропы пологий пандус, который в изначальном варианте должен располагаться рядом с лестницей. Такое решение удовлетворит все стороны», — прокомментировала конфликт Оксана Рубцова.

Подрядчик обещал доделать необходимые работы в течение недели.

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