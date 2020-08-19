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19 августа,
2020
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Лесозаготовителя из Новосибирска будут судить за взятки лесничим в Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Предпринимателя из Новосибирска, который занимается заготовкой леса, будут судить за взятки лесничим Каргасокского района, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Лесозаготовителя из Новосибирска будут судить за взятки лесничим в Томской области

36-летнего лесозаготовителя обвиняют по статье «дача взятки должностному лицу  в крупном размере». По версии следствия, с сентября 2015 года по сентябрь 2019 года мужчина за общее покровительство и возможность получать для заготовки древесины лучшие участки леса переводил на банковские счета и передавал через посредника деньги сотрудникам Васюганского лесничества (филиал ОГКУ «Томсклес»). 


Общая сумма всех взяток — 800 тысяч рублей.


Дело рассмотрят в Каргасокском районном суде.


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