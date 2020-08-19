Лесозаготовителя из Новосибирска будут судить за взятки лесничим в Томской области

Предпринимателя из Новосибирска, который занимается заготовкой леса, будут судить за взятки лесничим Каргасокского района, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

36-летнего лесозаготовителя обвиняют по статье «дача взятки должностному лицу в крупном размере». По версии следствия, с сентября 2015 года по сентябрь 2019 года мужчина за общее покровительство и возможность получать для заготовки древесины лучшие участки леса переводил на банковские счета и передавал через посредника деньги сотрудникам Васюганского лесничества (филиал ОГКУ «Томсклес»).





Общая сумма всех взяток — 800 тысяч рублей.





Дело рассмотрят в Каргасокском районном суде.



