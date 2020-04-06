Лесопилки, принадлежащие китайским бизнесменам, временно закрыты в Томской области

Шегарский районный суд приостановил деятельность двух лесопилок в селах Нащеково и Каргала за нарушения пожарной безопасности, сообщается на сайте регионального управления службы судебных приставов.





«Две организации в Шегарском районе не устранили нарушения пожарной безопасности, выявленные в начале этого года, в связи с чем надзорный орган обратился с соответствующим требованием в суд. В ходе рассмотрения дела суд вынес решение о временном запрете на осуществление производственной деятельности предприятий», - говорится в сообщении.





Приставы опломбировали оборудование, приостановив тем самым деятельность пунктов приема и отгрузки древесины, а также деревообрабатывающих цехов.





В целях недопущения возобновления производства судебные приставы предупредили руководителей организаций об уголовной ответственности за неисполнение решения суда по ст. 315 УК РФ. Контроль над исполнением данного решения будет производиться ежедневно.





Приставы ограничили деятельность ООО «Люкс» и ООО «Лесо-обрабатывающий комплекс». По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», бенефициарами обеих компаний являются китайские предприниматели.





Напомним, в январе в Томской области в деревянном одноэтажном здании на территории предприятия по переработке древесины «Грин Вуд» произошел пожар. Его площадь составила 208 кв. метров. В огне погибли десять граждан Узбекистана и одна россиянка. По предварительной версии, причиной пожара стало возгорание электрообогревателя. После пожара в Томской области на территории деревообрабатывающих предприятий прошли массовые проверки, которые выявили многочисленные нарушения.





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