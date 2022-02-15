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Лесопарковый зеленый пояс создан вокруг Томска и Северска

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Зона с ограниченным режимом природопользования площадью 3000 га образована вокруг городов Томск и Северск. «Зеленый щит» ограничивает вырубку деревьев и вводит особые правила для хозяйственной деятельности, влияющей на естественное состояние экологической системы.

Границы лесопаркового зеленого пояса (ЛЗП) официально установлены в соответствии с законодательством, а сведения о нем внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

В лесопарковых зеленых поясах устанавливается ограниченный режим природопользования и иной хозяйственной деятельности, в том числе запрещаются размещение отходов, создание объектов капитального строительства, строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм и другие виды хозяйственной деятельности. За нарушение режима установлена административная ответственность по статье 8.45.1 КоАП РФ.

По закону уменьшение площади созданного лесопаркового пояса не допускается. В случае исключения из ЛЗП какой-либо территории в его состав должна быть включена другая территория не меньшей площади.

Инициатива создать лесопарковый зеленый пояс появилась в 2018 году. По мнению общественников и экологов, в состав «зеленого щита» должны войти лесопарковые зеленые зоны в городе Томске в районе Соснового бора, Кузовлевского тракта, поселка Светлый, мкр. Солнечная долина, Академгородка, пос. Заварзино, Лагерного сада (до пос. Аникино и Басандайка, пос. Тимирязево, Дзержинское, Юбилейный).

Кроме того, активисты ОНФ предлагают включить в состав «зеленого щита» городские леса в Томске, которые защищают город от вредных выбросов и запахов, идущих с местных производств, от сильных ураганных ветров, выполняют рекреационную функцию.

Депутаты областной Думы в том же 2018 году инициативу поддержали. В 2020 году прокуратура обратилась в суд, чтобы границы зоны все-таки были установлены. Кировский районный суд обязал департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды провести работы в течение 2021 года.

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