Лесопарковый зеленый пояс создан вокруг Томска и Северска

Зона с ограниченным режимом природопользования площадью 3000 га образована вокруг городов Томск и Северск. «Зеленый щит» ограничивает вырубку деревьев и вводит особые правила для хозяйственной деятельности, влияющей на естественное состояние экологической системы.

Границы лесопаркового зеленого пояса (ЛЗП) официально установлены в соответствии с законодательством, а сведения о нем внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

В лесопарковых зеленых поясах устанавливается ограниченный режим природопользования и иной хозяйственной деятельности, в том числе запрещаются размещение отходов, создание объектов капитального строительства, строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм и другие виды хозяйственной деятельности. За нарушение режима установлена административная ответственность по статье 8.45.1 КоАП РФ.

По закону уменьшение площади созданного лесопаркового пояса не допускается. В случае исключения из ЛЗП какой-либо территории в его состав должна быть включена другая территория не меньшей площади.