Лесничие совместно с полицией задержали три группы «черных лесорубов»

Департамент лесного хозяйства Томской области сообщает о задержании трех групп «черных лесорубов»: двух в Первомайском районе и одной в Зырянском.

Первая группа браконьеров в Первомайском районе спилила 12 сосен. Объем незаконной рубки составил 31,2 кубометра с ущербом более 290 тысяч рублей. У лесорубов были изъяты бензопила, а также автомобиль. Возбуждено уголовное дело.





Во втором случае первомайскими «черными лесорубами» было спилено 114 сосен, 8 берез, 1 осина. Объем незаконной рубки составил 232,91 кубометра с ущербом более 2 миллионов рублей. У задержанных граждан изъяты бензопила, грузовой автомобиль и трактор. Возбуждено уголовное дело.





В Зырянском районе на месте нарушения лесничими совместно с полицией была задержана группа лиц из 3 человек. Нарушителями оказались жители села Зырянское. Они спилили 34 сосны. Ущерб от незаконной рубки составил более 807 тысяч рублей. У граждан были изъяты 2 КамАЗа, прицеп и трактор.