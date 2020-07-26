Лесничие совместно с полицией задержали три группы «черных лесорубов»
Департамент лесного хозяйства Томской области сообщает о задержании трех групп «черных лесорубов»: двух в Первомайском районе и одной в Зырянском.
Первая группа браконьеров в Первомайском районе спилила 12 сосен. Объем незаконной рубки составил 31,2 кубометра с ущербом более 290 тысяч рублей. У лесорубов были изъяты бензопила, а также автомобиль. Возбуждено уголовное дело.
Во втором случае первомайскими «черными лесорубами» было спилено 114 сосен, 8 берез, 1 осина. Объем незаконной рубки составил 232,91 кубометра с ущербом более 2 миллионов рублей. У задержанных граждан изъяты бензопила, грузовой автомобиль и трактор. Возбуждено уголовное дело.
В Зырянском районе на месте нарушения лесничими совместно с полицией была задержана группа лиц из 3 человек. Нарушителями оказались жители села Зырянское. Они спилили 34 сосны. Ущерб от незаконной рубки составил более 807 тысяч рублей. У граждан были изъяты 2 КамАЗа, прицеп и трактор.
Всего начала этого года инспекторами госконтроля было проведено 2137 рейдов и выявлено 120 фактов незаконной рубки лесных насаждений. Виновники были установлены в 39 случаях. Также в районах области проводятся рейды с привлечением общественных лесных инспекторов. Сейчас в регионе задействовано 128 добровольцев. В задачи инспекторов входит выявлять и пресекать нарушения, участвовать в лесовосстановительных и противопожарных мероприятиях. С начала года ими было проведено 304 рейда и выявлено 3 факта незаконной рубки.
В случае обнаружения незаконной рубки жители могут обращаться по телефону горячей линии 8-800-100-94-00 круглосуточно.
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