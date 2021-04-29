Леонид Волков: Мы закрываем штабы Алексея Навального

Леонид Волков объявил о закрытии сети штабов политика. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Волкова, сохранение работы сети штабов невозможно, так как оно «немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает».





«Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация. <…> Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального», — написал Волков.





26 апреля штабы Навального объявили о приостановке деятельности. Штабы объявили об этом после того, как сделать это потребовал прокурор Москвы Денис Попов на заседании по признанию ФБК* и штабов Навального экстремистскими организациями.





Прокуратура Москвы потребовала признать ФБК*, Фонд защиты прав граждан* и штабы Навального экстремистскими организациями. Рассмотрение иска проходит в закрытом режиме.





Добавим, что политик Алексей Навальный, его соратники Иван Жданов и Леонид Волков являются подозреваемыми по уголовному делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом говорится в материалах иска о признании структур Навального экстремистскими организациями.





Дело было возбуждено 4 февраля главным следственным управлением СК России по части 1 статьи 239 УК РФ (Создание и руководство религиозным или общественным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью). За это предусмотрено до четырех лет лишения свободы.





*По решению Минюста России ФБК и Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента