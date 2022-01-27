«Лента» планирует восстановить сгоревший гипермаркет на Елизаровых за 2022 год

Гипермаркет «Лента» на улице Елизаровых, пострадавший в крупном пожаре, планируют восстановить в 2022 году. Об этом сообщается в отчете компании.

По данным компании, общее количество магазинов на конец 2021 года составляет 757 (включая 254 гипермаркета и 503 магазина малых форматов). Сеть была расширена на 376 новых магазинов, 12 магазинов было закрыто. В результате чистый прирост составил 364 магазина.

«В декабре 2021 года пожар в результате поджога уничтожил один из гипермаркетов "Ленты" в Томске. Компания планирует восстановить гипермаркет в 2022 году», – говорится в пресс-релизе ретейлера.