«Лента» планирует восстановить сгоревший гипермаркет на Елизаровых за 2022 год

Гипермаркет «Лента» на улице Елизаровых, пострадавший в крупном пожаре, планируют восстановить в 2022 году. Об этом сообщается в отчете компании.
По данным компании, общее количество магазинов на конец 2021 года составляет 757 (включая 254 гипермаркета и 503 магазина малых форматов). Сеть была расширена на 376 новых магазинов, 12 магазинов было закрыто. В результате чистый прирост составил 364 магазина.
«В декабре 2021 года пожар в результате поджога уничтожил один из гипермаркетов "Ленты" в Томске. Компания планирует восстановить гипермаркет в 2022 году», – говорится в пресс-релизе ретейлера.
Напомним, пожар в «Ленте» на улице Елизаровых начался 21 декабря, примерно в 15 часов. Огонь охватил всю торговую площадь гипермаркета — более 5 тысяч квадратных метров. Никто из посетителей и персонала гипермаркета не пострадал — из здания эвакуировались более 200 человек. На месте работали 24 единицы пожарной техники и 86 спасателей, они эвакуировали из здания 20 баллонов с углекислым газом. Локализовать пожар удалось только в 18:49, полностью здание гипермаркета потушили в 2 часа ночи.
Подозреваемого в поджоге задержали, им оказался 33-летний сотрудник подрядной организации. Мужчина заявил, что поджег гипермаркет, поскольку ему «надоело там работать». После поджога он якобы ушел домой, где его и обнаружили полицейские.
Сейчас компания разбирает конструкции сгоревшего магазина. Планируется, что работы закончатся к февралю.