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21 января,
2020
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«Ленин жив!» — томские коммунисты почтили память вождя революции. Фото

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

21 января коммунисты Томского отделения КПРФ провели согласованную акцию «Ленин жив!», приуроченную к 96-й годовщине смерти В. И. Ленина. Активисты почтили память вождя революции и первого руководителя советского государства Владимира Ленина. Около 50 человек пришли к памятнику революционеру и возложили цветы. Смотрите фоторепортаж Льва Мучника с места события.

«Ленин жив!» — томские коммунисты почтили память вождя революции. Фото
Фото: kprf.tomsk.ru
«Ленин жив!» — томские коммунисты почтили память вождя революции. Фото
«Ленин жив!» — томские коммунисты почтили память вождя революции. Фото
«Ленин жив!» — томские коммунисты почтили память вождя революции. Фото
«Ленин жив!» — томские коммунисты почтили память вождя революции. Фото
«Ленин жив!» — томские коммунисты почтили память вождя революции. Фото
«Ленин жив!» — томские коммунисты почтили память вождя революции. Фото
«Ленин жив!» — томские коммунисты почтили память вождя революции. Фото
«Ленин жив!» — томские коммунисты почтили память вождя революции. Фото
«Ленин жив!» — томские коммунисты почтили память вождя революции. Фото
«Ленин жив!» — томские коммунисты почтили память вождя революции. Фото
«Ленин жив!» — томские коммунисты почтили память вождя революции. Фото
«Ленин жив!» — томские коммунисты почтили память вождя революции. Фото
«Ленин жив!» — томские коммунисты почтили память вождя революции. Фото
«Ленин жив!» — томские коммунисты почтили память вождя революции. Фото
«Ленин жив!» — томские коммунисты почтили память вождя революции. Фото
«Ленин жив!» — томские коммунисты почтили память вождя революции. Фото


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