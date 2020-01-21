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«Ленин жив!» — томские коммунисты почтили память вождя революции. Фото
6 часов назад
21 января коммунисты Томского отделения КПРФ провели согласованную акцию «Ленин жив!», приуроченную к 96-й годовщине смерти В. И. Ленина. Активисты почтили память вождя революции и первого руководителя советского государства Владимира Ленина. Около 50 человек пришли к памятнику революционеру и возложили цветы. Смотрите фоторепортаж Льва Мучника с места события.
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