Лексус-Томск получил «Награду Президента 2020»

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13 апреля 2021 года состоялось награждение дилеров Toyota и Lexus в рамках премии «Награда Президента 2020», в борьбе за которую участвовали 114 дилерских центров Toyota и 58 Lexus.

«Награда Президента» — это признание лучших дилеров по итогам прошедшего года. Награду вручает Президент ООО «Тойота Мотор», а выбор победителей проводится на основании комплексной оценки основных областей ведения бизнеса: продаж новых автомобилей и автомобилей с пробегом, корпоративных продаж, сервисного обслуживания, работы с клиентами, финансового менеджмента и других. Тщательно оцениваются эффективность процесса и показатели продаж, качество послепродажного обслуживания, квалификация персонала, уровень удовлетворенности клиентов, бизнес-планирование и другие важные критерии.

Дилерский центр «Лексус-Томск» удостоился награды в двух номинациях: «Сервисное обслуживание 2020» — за высокие результаты по уровню сертификации персонала, количеству и качеству сервисных операций, эффективности работы послепродажного обслуживания и другим критериям; и «Лексус 5 звезд» — вручаемой за достижение лучших результатов по итогам годового Исследования Гостеприимства Лексус.

«Лексус-Томск» входит в группу компаний «ELKE», основанную в 2006 году и представляющую в Томске автомобильные бренды: Toyota, Lexus, Hyundai. В своей работе группа компаний придерживается принципа «Клиент на первом месте», где в приоритет выходят внимание к деталям, предвосхищение ожиданий и отношение к каждому клиенту как к дорогому гостю.

Мы глубоко убеждены в том, что каждый клиент, проживающий в любом населенном пункте нашей страны, имеет право получить лучший опыт взаимодействия с нашими брендами, — говорит учредитель ГК «ELKE» Виктор Маршев. — Мы уверены, что данный ориентир — самый правильный в построении долгосрочных отношений с клиентом.

Лексус-Томск:

Ул. Елизаровых, 82а

8 (3822) 90 88 88

www.tomsklexus.ru

instagram: @lexus_tomsk