Ледовый городок на тему сказки «Снежная королева» построят у «Томских товаров»

В городке установят семь сказочных фигур, две ледовые горки, ледовую чашу, лабиринт, композицию для фотографий, а также светоидные шары и сакуры для дополнительной иллюминации.





На территории Буфф-сада мэрия обещает установить 30-метровую ель и украсить новогоднее дерево иллюминацией. ТСЖ, ЖК, ЖСК и ТОСы планируют установить и украсить ели во дворах нескольких домов.



Также в Кировском районе будут работать катки на улице Красноармейской, 122, 19-й Гвардейской дивизии, 20/1, Энергетиков, 6, Нахимова, 30, Федора Лыткина, 8, Елизаровых, 25/1 и переулке Буяновском, 3а. Откроют каток и в Тимирязево на улице Комсомольской, 1в.



Ранее сообщалось, что готовить Томск к празднику начнут в конце ноября. Несмотря на пандемию, городская администрация планирует провести традиционный конкурс «Зимний Томск» и выбрать лучшее новогоднее оформление среди дворовых пространств, бюджетных учреждений и предприятий. Фестиваль «Хрустальный Томск» и установку главной ели в центре города пока не отменили, но мэрия не исключает, что их отменят.



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