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11 декабря,
2020
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Новости

Ледовые городки в Томске откроются к 13 декабря

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Власти Томска планируют открыть ледовые городки 13 декабря. На данный момент они готовы на 85-90%.


«Уже сегодня можно говорить о 90% готовности ледовых городков. К 13 декабря все они должны работать. Нужно ускорить темпы украшения города, но без потери качества. И, конечно, с соблюдением всех требований безопасности, — сказал заммэра по социальной политике Константин Чубенко. — Особое внимание мы уделяем работе лыжных баз и катков. На всех объектах должно быть освещение и музыкальное сопровождение».

Ледовые городки в Томске откроются к 13 декабря
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

10 декабря сотрудники мэрии проверили городки на соответствие требованиям безопасности.


«Еще до заключения муниципальных контрактов мы внесли в конкурсную документацию требования о соответствии национальным стандартам безопасности. Уклон горок не должен превышать 40 градусов, они должны быть оборудованы бортами высотой более 20 см. Городки должны быть освещены. Правила поведения на горках должны быть отпечатаны и размещены в непосредственной близости от них», — отметил исполняющий обязанности заместителя мэра Томска по безопасности Сергей Сладкин.

Ледовые городки в Томске откроются к 13 декабря
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

Всего в Томске к Новому году появится порядка 90 мест отдыха. 


Так, в Ленинском районе Томска готовится к открытию городок по мотивам сказок Владимира Сутеева. Здесь уже построены большая и малая горки, лабиринт и ледовая чаша, завершены монтаж искусственной ели и ее оформление, установлен цоколь. В ближайшие дни здесь установят объемную конструкцию с циферблатом, полумесяцем, а также светодиодные сакуры на ледяных подиумах. В городке появятся и фигуры «Дед Мороз», «Снегурочка», «Кораблик», «Под грибом».

Ледовые городки в Томске откроются к 13 декабря
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Ледовые городки в Томске откроются к 13 декабря
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Ледовые городки в Томске откроются к 13 декабря
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Ледовые городки в Томске откроются к 13 декабря
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
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