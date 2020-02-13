Ледовая горка в центре Томска просела и наклонилась из-за оттепели

Из-за аномально теплой погоды в январе и феврале ледовые фигуры и части городка на Ново-Соборной начали таять и разрушаться, сообщает пресс-служба мэрии. Было принято решение демонтировать их раньше, чем планировалось.
«По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные в Томске ожидается потепление. В целях обеспечения безопасности горожан комиссия приняла решение раньше срока демонтировать часть ледовых фигур и большую ледяную горку на Ново-Соборной площади», — говорится в сообщении мэрии.
Обычно ледовый городок украшал площадь до марта. После полученного прогноза специалисты обследовали ледовые конструкции, часть из них может оказаться небезопасной для томичей. Например, специалисты зафиксировали, что ледовая горка значительно наклонилась в сторону проспекта Ленина, а ее основание просело из-за растаявшей почвы, на бортах и по периметру появились трещины по 2-5 сантиметров. Горку закрыли для посетителей.
«В дни потепления ухудшилось состояние и ледовых скульптур, на них также появились трещины. На некоторых из них растаяло художественное оформление и истончился лед. Для безопасности посетителей Ново-Соборной площади члены комиссии приняли решение о демонтаже ледовых ваз со светодиодными сакурами, фигур Деда Мороза и Снегурочки вблизи сцены, четырех скульптур на ограждении катка во входных группах», — сообщили в мэрии.
Демонтаж проведут в ближайшие дни. Томичей просят соблюдать меры безопасности на это время.
Отметим, за январские каникулы ледовый городок посетили более 20 тысяч томичей. Чаще всего жители посещали каток «под звездным небом», ледяную и деревянную горки, фигуры от участников фестиваля «Хрустальный Томск».
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
«Подарили валенки»: как проходит фестиваль «Хрустальный Томск»
Поддержать ТВ2 можно здесь.