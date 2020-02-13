Ледовая горка в центре Томска просела и наклонилась из-за оттепели

Из-за аномально теплой погоды в январе и феврале ледовые фигуры и части городка на Ново-Соборной начали таять и разрушаться, сообщает пресс-служба мэрии. Было принято решение демонтировать их раньше, чем планировалось.





«По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные в Томске ожидается потепление. В целях обеспечения безопасности горожан комиссия приняла решение раньше срока демонтировать часть ледовых фигур и большую ледяную горку на Ново-Соборной площади», — говорится в сообщении мэрии.





Обычно ледовый городок украшал площадь до марта. После полученного прогноза специалисты обследовали ледовые конструкции, часть из них может оказаться небезопасной для томичей. Например, специалисты зафиксировали, что ледовая горка значительно наклонилась в сторону проспекта Ленина, а ее основание просело из-за растаявшей почвы, на бортах и по периметру появились трещины по 2-5 сантиметров. Горку закрыли для посетителей.