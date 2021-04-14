Ледоход начался на Томи в Кузбассе и скоро дойдет до Томской области

Новости

Томь вскрылась в Кузбассе на территории от Новокузнецка до Кемерова. Сейчас голова ледохода достигла села Поломошное и вскоре дойдет до Томской области.



В Кемеровском гидрометцентре ТВ2 рассказали, что на территории Кузбасса Томь вскрылась вечером 13 апреля. Сейчас река стоит в районе села Поломошное в 100 километрах от Томской области. Движение льда ожидается 14 или 15 апреля, после чего голова ледохода дойдет до Томской области.



Вот какие кадры есть в Инстаграме