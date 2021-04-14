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14 апреля,
2021
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Ледоход начался на Томи в Кузбассе и скоро дойдет до Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томь вскрылась в Кузбассе на территории от Новокузнецка до Кемерова. Сейчас голова ледохода достигла села Поломошное и  вскоре дойдет до Томской области.


Ледоход начался на Томи в Кузбассе и скоро дойдет до Томской области

В Кемеровском гидрометцентре ТВ2 рассказали, что на территории Кузбасса Томь вскрылась вечером 13 апреля. Сейчас река стоит в районе села Поломошное в 100 километрах от Томской области. Движение льда ожидается 14 или 15 апреля, после чего голова ледохода дойдет до Томской области.

Вот какие кадры есть в Инстаграме

Ранее Агентство новостей ТВ2 сообщало, что вскрытие Томи в районе Томска специалисты ожидают 15 апреля, самое позднее – 9 мая. Ледоход на Оби, согласно прогнозам, должен начаться не позднее начала третьей декады апреля. Начало ледохода на Чулыме в районе села Зырянское ожидается 21 апреля, у села Тегульдет – 25 апреля. Вскрытие реки Чая у села Подгорное Чаинского района прогнозируется 19 апреля.


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