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Ледоход на Томи начался в Томской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС. По данным ведомства, в 2 часа ночи 15 апреля голова ледохода на Томи пересекла границу региона. Информация об этом поступила от оперативной группы Главного управления МЧС России по Томской области, которая вела наблюдение за состоянием реки в селе Яр Томского района. Кромка ледостава в данный момент находится в районе Курлека.

К мониторингу паводковой обстановки в Заречном и Спасском сельских поселениях оперативные группы спасателей приступили с вечера 14 апреля.



Накануне в 20:00 голова ледохода на реке Обь также пересекла границу Томской области. Ожидается дальнейшее вскрытие реки на территории Кожевниковского района.



Паводковая обстановка на территории региона продолжает оставаться стабильной. Уровни воды на всех гидропостах не превышают критических отметок, подтопленных населенных пунктов и переливов дорог нет.



Спасатели призывают томичей быть внимательными в данный период, соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек.