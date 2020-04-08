Ледоход на Томи достиг Томской области

8 апреля в 08.50 дежурные группы зафиксировали начало ледохода на реке Томь в районе села Яр Томского района. За сутки река вскрылась более чем на 150 километров.

К 10 часов утра голова ледохода на Томи достигла села Батурино Томского района: за час река вскрылась на протяжении 15 километров.

Оперативные группы региона фиксируют движение льда в районе Батурино по ранее прогнозируемому сценарию — в обход основного русла реки по более прямому участку через протоку Светлую, где ранее провели ледовзрывные работы.





На Оби голова ледохода находится в районе села Кожевниково Кожевниковского района, за сутки река вскрылась на протяжении 16 километров.





Дежурившие на прибрежных территориях оперативные группы региона сообщают о стабильной ситуации — отсутствии подтопленных населенных пунктов и переливов дорог. Все данные о ледоходе в оперативном режиме поступают в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Томской области.





Спасатели призывают томичей быть внимательными в период весеннего половодья, соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек.