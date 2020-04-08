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08 апреля,
2020
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Новости

Ледоход на Томи достиг Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

8 апреля в 08.50 дежурные группы зафиксировали начало ледохода на реке Томь в районе села Яр Томского района. За сутки река вскрылась более чем на 150 километров.

Архивное фото
Архивное фото

К 10 часов утра  голова ледохода на Томи достигла села Батурино Томского района: за час река вскрылась на протяжении 15 километров.

Оперативные группы региона фиксируют движение льда в районе Батурино по ранее прогнозируемому сценарию — в обход основного русла реки по более прямому участку через протоку Светлую, где ранее провели ледовзрывные работы.


На Оби голова ледохода находится в районе села Кожевниково Кожевниковского района, за сутки река вскрылась на протяжении 16 километров.


Дежурившие на прибрежных территориях оперативные группы региона сообщают о стабильной ситуации — отсутствии подтопленных населенных пунктов и переливов дорог. Все данные о ледоходе в оперативном режиме поступают в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Томской области.


Спасатели призывают томичей быть внимательными в период весеннего половодья, соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек.

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