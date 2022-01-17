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Ледяные горки на Ново-Соборной площади временно закрыты из-за резкого потепления

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Ледяные горки на Ново-Соборной площади, улице Интернационалистов, 12 и на проспекте Ленина, 217 временно не будут работать, сообщает пресс-служба мэрии Томска. Это решение связано с резким потеплением.

Временное ограничение работы горок позволит сохранить ледяные сооружения в целости и обеспечит безопасность томичей. Горки вернутся к эксплуатации, когда в Томске снова наступит минусовая температура. По сообщению местного гидрометцентра, это будет уже завтра.

Вместе с тем, сотрудники районных администраций осуществляют мониторинг состояния ледовых городков. Внимание уделяется состоянию горок, ледяных чаш и лабиринтов, скульптур.

Уточним, зафиксированная сегодня в Томске температура воздуха стала рекордной для этой даты. Утром термометры томичей показывали до +3 градусов. В последний раз такая аномально теплая погода фиксировалась 9 января 2015 года — +2,4 градуса.

фото иллюстративное
фото иллюстративное
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