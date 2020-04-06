Лед тронулся: в Томской области на Оби начался ледоход
В Томской области начался ледоход на Оби. По состоянию на утро 6 апреля, кромка ледостава находится у населенного пункта Красный Яр Кожевниковского района, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
За состоянием реки наблюдают сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов, специалисты администраций муниципальных образований, старосты населенных пунктов. Также проводится космический мониторинг.
На реке Томь наблюдается ледостав с полыньями. На остальных реках области преимущественно ледостав. Подтопленных населенных пунктов и переливов дорог нет.
По предварительному прогнозу, река Томь в черте областного центра вскроется 14 апреля. Самое раннее вскрытие Томи в черте областного центра было отмечено 5 апреля, самое позднее – 9 мая.
Спасатели призывают томичей быть внимательными в данный период, соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек.
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