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06 апреля,
2020
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Лед тронулся: в Томской области на Оби начался ледоход

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томской области начался ледоход на Оби. По состоянию на утро 6 апреля, кромка ледостава находится у населенного пункта Красный Яр Кожевниковского района, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

За состоянием реки наблюдают сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов, специалисты администраций муниципальных образований, старосты населенных пунктов. Также проводится космический мониторинг.


На реке Томь наблюдается ледостав с полыньями. На остальных реках области преимущественно ледостав. Подтопленных населенных пунктов и переливов дорог нет.


По предварительному прогнозу, река Томь в черте областного центра вскроется 14 апреля. Самое раннее вскрытие Томи в черте областного центра было отмечено 5 апреля, самое позднее – 9 мая.

Спасатели призывают томичей быть внимательными в данный период, соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек.


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