Лечение от коронавируса в Томской области продолжают 117 человек

Сегодня лечение в стационарах проходят 80 пациентов с COVID-19. Кислородную поддержку получают семь человек: четверо на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (двое на инвазивной вентиляции легких, один – на неинвазивной).





В среду, 6 мая, в Томской области зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



С признаками ОРВИ госпитализированы девять человек: трое — в респираторный госпиталь, развернутый в медсанчасти № 2 Томска, шестеро – в инфекционное отделение больницы № 3. Четверо находятся на изоляции под наблюдением врача в домашних условиях, симптомов заболевания у них нет.



По словам вице-губернатора по социальной политике Ивана Деева, все заболевшие – контактные с теми, кому диагноз коронавирусной инфекции подтвержден ранее.



В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 46 человек, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные.



За сутки взято на исследование 393 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 22 083 исследования.