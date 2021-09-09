ЛДПР требует отмены пенсионной реформы

Депутаты фракции ЛДПР неоднократно вносили законопроекты о снижении пенсионного возраста для разных категорий граждан: для многодетных, жителей Сибири и Дальнего Востока, о переносе реформы на 20 лет и другие, однако все они были отклонены. «К 2030 году мы придем к ситуации в мире, когда мужчины и женщины одинаково будут уходить на пенсию в 70 лет», — рассказывал лидер партии Жириновский на youtube-канале «ЛДПР-ТВ». По словам депутата, сейчас в правительстве присутствует тенденция только на увеличение пенсионного возраста. ЛДПР требует снижения пенсионного возраста до 55 лет – для женщин и 60 лет – для мужчин, имея жесткие аргументы.

1. Обещанного реального повышения пенсий не произошло Заявления о том, что в результате реформы будет разгружен бюджет, были голословны. От реформы проиграли простые люди. Реальная пенсия снижается. Цены растут.



2. Растёт безработица Люди предпенсионного возраста и молодежь не могут устроиться на работу, число рабочих мест для старшей возрастной группы уменьшается. Статистика о снижении безработицы лжёт. Необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым, а старшему поколению – гарантировать социальную поддержку.



3. Снижается рождаемость Повышение пенсионного возраста стало причиной отказа женщин от рождения ребёнка. Удлинение трудовой жизни на 5 лет не позволяет бабушкам и дедушкам полноценно помогать в воспитании и присмотре за детьми. Кроме того, продолжение работы лицами старших возрастов затрудняет трудоустройство молодёжи и усиливает их страх потерять работу из-за рождения ребенка.

4. Пандемия коронавируса и естественная убыль населения Девять тысяч человек «потеряла» Томская область в 2020 году. Население Томской области сократилось в 2020 году более чем на 8000 человек, около 4500 — это естественная убыль. Коронавирус стал одним из главных факторов для пересмотра пенсионной реформы: люди стали чаще и опасней болеть, уменьшился возраст дожития.



ЛДПР продолжит свою борьбу за снижение пенсионного возраста.