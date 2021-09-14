ЛДПР: Томску грозит коммунальная катастрофа

Износ водопроводных сетей в Томске достиг критического уровня — 92 %, а канализационных сетей – 68 %. Коммунальные сети Томска катастрофически ветшают. Инвестиции в модернизацию ситуацию исправить не в состоянии, так как для этого городу необходимо более 80 млрд. руб. ЛДПР неоднократно требовала, что программе ремонта коммунальных сетей необходим статус на уровне национального проекта, с федеральным финансированием, что позволит в кратчайшие сроки выйти из коммунального пике. Износ коммуникаций приводит к потерям, которые и влекут необоснованное повышение тарифов.

«Мы приняли закон, благодаря которому граждане смогут подавать коллективные иски в суды общей юрисдикции и отстаивать свои жилищно-коммунальные права. Раньше групповые иски граждане могли подавать только, когда в их защиту выступали ассоциации защиты прав потребителей, прокуратура или местные власти. Необходимо кардинальное усиление ответственности коммунальных служб за своевременность и качество предоставляемых услуг, а также повышенное федеральное внимание к состоянию коммунальных сетей. Ремонту ветхих и аварийных сетей надо придать статус Национального проекта, с соответствующим финансированием», — подчеркивал депутат Госдумы Алексей Диденко на своей странице в ВКонтакте.

Предстоящая зима станет серьезным испытанием для инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, считают в ЛДПР. По их мнению, резервы прочности исчерпаны, а ресурсов хватает только на замену 5% участков сетей со степенью износа более 95%.



По расчетам Минстроя, на замену только изношенных коммуникаций по стране требуется около 5 триллионов рублей.

«Очередное увеличение тарифов грозит социальным взрывом. Мы на пороге глобальной техногенной катастрофы. Дело удалось сдвинуть с мертвой точки. В прошлом году Минстрой в пяти регионах запустил пилотный проект по комплексной реновации коммунальных сетей. Однако реализация затормозилась из-за нехватки финансирования», — говорят в партии.

ЛДПР продолжает настаивать на придании Программе модернизации инфраструктуры статуса Национального проекта. Для многих малоимущих граждан, пенсионеров, оплата ЖКХ составляет до 60% от всех доходов. Поэтому необходимо увеличить размер адресных льгот и субсидий на оплату тарифов ЖКХ.