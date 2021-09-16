ЛДПР: как остановить рост цен на продукты

Жители России жалуются на резкий рост цен в магазинах. Так морковь с начала года подорожала уже на 151,89%, картофель — на 80,42%, капуста — на 88,69%, курятина — на 15,19%. Очень заметно — больше, чем на 50% — подорожали стройматериалы: древесные плиты и доски, металлочерепица.

Предпосылки к росту цен были заложены в январе 2019 года, когда вступило в силу решение о повышении НДС: налог на добавленную стоимость стал начисляться по ставке 20%, вместо 18%. Последствия этого решения — бурный рост цен, мы ощущаем сейчас, считают в ЛДПР.



«В результате повышения НДС в 2019 году сегодня цены растут фактически на все: продовольствие, стройматериалы, бензин, услуги ЖКХ, одежду, бытовую технику, недвижимость, платные медицинские услуги. Весь процесс проходил почти незаметно, по цепочке, и в 2021 году обернулся, на фоне пандемии, взрывным ростом цен», — объясняют в партии.



ЛДПР предупреждала об этом, отстаивала сохранение прежней ставки, голосовала против повышения НДС. Для пополнения бюджета ЛДПР предлагала введение прогрессивной шкалы НДФЛ, налога на сверхбогатых, но не была поддержана.