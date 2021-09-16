ЛДПР: как остановить рост цен на продукты

Жители России жалуются на резкий рост цен в магазинах. Так морковь с начала года подорожала уже на 151,89%, картофель — на 80,42%, капуста — на 88,69%, курятина — на 15,19%. Очень заметно — больше, чем на 50% — подорожали стройматериалы: древесные плиты и доски, металлочерепица.
Предпосылки к росту цен были заложены в январе 2019 года, когда вступило в силу решение о повышении НДС: налог на добавленную стоимость стал начисляться по ставке 20%, вместо 18%. Последствия этого решения — бурный рост цен, мы ощущаем сейчас, считают в ЛДПР.
«В результате повышения НДС в 2019 году сегодня цены растут фактически на все: продовольствие, стройматериалы, бензин, услуги ЖКХ, одежду, бытовую технику, недвижимость, платные медицинские услуги. Весь процесс проходил почти незаметно, по цепочке, и в 2021 году обернулся, на фоне пандемии, взрывным ростом цен», — объясняют в партии.
ЛДПР предупреждала об этом, отстаивала сохранение прежней ставки, голосовала против повышения НДС. Для пополнения бюджета ЛДПР предлагала введение прогрессивной шкалы НДФЛ, налога на сверхбогатых, но не была поддержана.
«Давайте не будем жалеть богатых — у них достаточно денег. У нас сегодня в стране 10% самых богатых людей не по меркам России, а мирового масштаба. Посмотрите, какие яхты — самые богатые, дорогие у наших сверхбогачей. А ведь за рубежом есть налог на сверхдоходы, и он доходит до 80%», ‒ говорил лидер фракции Владимир Жириновский.
Предложения ЛДПР для борьбы с высокими ценами остаются неизменными, помимо увеличения налогов для богатых мы требуем: национализировать нефтегазовую отрасль; обязать все торговые сети платить налоги в России; установить государственную монополию на алкоголь, табак и сахар; предоставить круглогодичный доступ местных товаропроизводителей, крестьянских, фермерских хозяйств на рынки, ярмарки, торговые полки всех сетевых магазинов. Помимо этого необходимо развитие формата семейных магазинов «у дома»; а также развитие системы государственного строительства социального жилья и ужесточение антикоррупционного законодательства.
Реализация этих мер позволит обуздать цены. А показушно бегать с калькулятором и высчитывать, на сколько копеек подешевел «борщевой набор», особенно осенью, в сезон урожая, это издевательство над людьми, считают в партии.
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Заказчик: Избирательное объединение Томское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России». Дата выпуска 16.09.2021. Тираж – 2 экз. Оплачено из средств Избирательного объединения Томского регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая партия России»