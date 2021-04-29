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29 апреля,
2021
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Льдина, на которой находились четверо подростков, оторвалась от берега Томи

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Спасатели Томской областной поисково-спасательной службы эвакуировали четверых подростков с льдины на Томи, сообщает пресс-служба ведомства.

Льдина, на которой находились четверо подростков, оторвалась от берега Томи
Фото: ТО ПСС

Сообщение о том, что в районе ул. Мусы Джалиля в Томске на льдине находятся четверо подростков, поступило оперативному дежурному Томской областной поисково-спасательной службы в 17.00. 
 
На месте спасатели обнаружили четверых подростков на льдине, находящейся в 15 метрах от берега. Выяснилось, что группа детей гуляла по берегу, некоторые из них решили походить по торосам. В один момент одна из льдин стала рушиться, и подростки не могли уже выбраться на берег самостоятельно.

Спасатели в гидрокостюмах добрались до подростков и, надев на них спасательные жилеты, помогли выбраться на берег. После осмотра врачей детей передали родителям и сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

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