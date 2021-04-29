Льдина, на которой находились четверо подростков, оторвалась от берега Томи

Сообщение о том, что в районе ул. Мусы Джалиля в Томске на льдине находятся четверо подростков, поступило оперативному дежурному Томской областной поисково-спасательной службы в 17.00.



На месте спасатели обнаружили четверых подростков на льдине, находящейся в 15 метрах от берега. Выяснилось, что группа детей гуляла по берегу, некоторые из них решили походить по торосам. В один момент одна из льдин стала рушиться, и подростки не могли уже выбраться на берег самостоятельно.