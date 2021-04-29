Льдина, на которой находились четверо подростков, оторвалась от берега Томи

Спасатели Томской областной поисково-спасательной службы эвакуировали четверых подростков с льдины на Томи, сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщение о том, что в районе ул. Мусы Джалиля в Томске на льдине находятся четверо подростков, поступило оперативному дежурному Томской областной поисково-спасательной службы в 17.00.
На месте спасатели обнаружили четверых подростков на льдине, находящейся в 15 метрах от берега. Выяснилось, что группа детей гуляла по берегу, некоторые из них решили походить по торосам. В один момент одна из льдин стала рушиться, и подростки не могли уже выбраться на берег самостоятельно.
Спасатели в гидрокостюмах добрались до подростков и, надев на них спасательные жилеты, помогли выбраться на берег. После осмотра врачей детей передали родителям и сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.