Лариса Отмахова уходит с поста директора театра «Скоморох»

Лариса Отмахова покидает пост директора кукольного театра «Скоморох», который она занимала на протяжении 21 года.

«3 июня в «Скоморохе» состоялось собрание коллектива, на котором начальник департамента по культуре Павел Волк сообщил, что директор театра Лариса Отмахова освобождена от занимаемой должности по собственному желанию. Что же послужило причиной такого молниеносного решения, осталось загадкой для всего коллектива, так как пояснений по этому поводу не прозвучало», — говорится в официальной группе театра в ВКонтакте.





Временно исполняющим обязанности директора «Скомороха» будет заместитель директора Вячеслав Ананьев.





Театр куклы и актера стал официально называться «Скоморох» в 1987 году. В 1999 году «Скоморох» обрел постоянную прописку в здании Дома науки им. П. И. Макушина. До этого на протяжении восьми лет спектакли показывали на «чужих» площадках — в ТЮЗе, в «Аэлите», на малой сцене Томской драмы.





В 1999 году пост руководителя театра заняла Лариса Отмахова. В этом же году спектакль впервые был выдвинут на Национальную премию «Золотая маска» по трем номинациям: лучшая работа режиссера, лучшая работа художника и лучший спектакль.





В апреле 2018 года театр «Скоморох» стал лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска». Коллектив получил ее за спектакль «Пикник».







Редакция ТВ2 попыталась связаться с Ларисой Отмаховой или заместителем директора театра Дианой Отмаховой, но по имеющимся телефонам никто не брал трубку.







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