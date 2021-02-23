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23 февраля,
2021
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Лановой, Хабенский и Путин: россияне сказали, кого считают настоящими мужчинами

ТВ2
ТВ2
3 минуты назад

Больше половины россиян – 59% - считают, что кормильцем в семье должен быть мужчина. Такие результаты опроса населения опубликовал ВЦИОМ. Аналитики отмечают, что так чаще считают сами мужчины (65%).


Треть участников опроса за равноправие (35%), при этом чаще это женщины (40%) и молодые россияне 18-24 лет (44%).


Большинство россиян считают, что в ведении домашнего хозяйства мужчины и женщины должны принимать равное участие (85%). Только 7% опрошенных отметили, что домашнее хозяйство должно держаться только на женских плечах, столько же отдали эту роль мужчине.


Воспитание детей также задача обоих полов, уверены 86% респондентов, как и организация досуга в семье – так считают 71% россиян. Каждый пятый отдает эту задачу женщинам (18%).


Основные обязанности настоящего мужчины — беречь семью, участвовать в ее жизни и заботиться о ней, отмечают 18% опрошенных. Мужчина должен быть защитником (8%), порядочным и достойным человеком (8%), быть ответственным (5%). По 4% участников опроса уверены, что мужчина должен быть вежливым, не забыть посадить дерево и построить дом, отвечать за свои слова и поступки.


По данным социологов, самые ценные качества в мужчинах — честность, искренность и прямота. Их ценят 19% россиян. На втором месте такие качества, как надежность, уверенность и постоянство — их ценят 14%. И на третьей позиции самых ценных мужских качеств оказались порядочность и справедливость (9%).


Также ВЦИОМ спросил у жителей России, кого из знаменитых соотечественников они считают настоящими мужчинами.

Чаще других россияне называли фамилию президента Владимира Путина и актера Василия Ланового (по 9%). Третьим по популярности настоящим мужчиной оказался актер Константин Хабенский, которого назвали 6% опрошенных. Политиков Алексея Навального и Владимира Жириновского, министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, певцов Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Владимира Высоцкого среди прочих назвали по 2% респондентов.

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