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10 июля,
2020
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Ландшафтные волонтеры начинают учет томских деревьев

Маргарита Некратова
Маргарита Некратова
3 часа назад

Массовые снос и обрезка деревьев сопровождаются все большим резонансом в СМИ и соцсетях. На фоне возбуждения уголовного дела по материалам УФСБ за снос трех лип на проспекте Ленина и шумной кампании за сохранение тополей на проспекте Ленина 8 июля возле 10-го корпуса ТПУ прошла первая офлайн-встреча ландшафтных волонтеров. На ней организаторы движения рассказали будущим кураторам и волонтерам о планах по учету томских деревьев и научили пользоваться платформой Countree, доступ к которой предоставлен томичам ее разработчиками из Красноярска. 

Встреча первых ландшафтных волонтеров с организаторами инвентаризации деревьев

Необходимость инвентаризации деревьев в Томске стала очевидна после «Зеленых встреч», организованных совместно Клубом активных горожан и Томским ландшафтным клубом 6 февраля. Тогда представители администрации, ученые эксперты, практикующие ландшафтные дизайнеры и горожане сошлись на том, что нужно разработать план реконструкции зеленой экосистемы Томска. Возможно это только при наличии полноценных данных о сегодняшнем состоянии озеленения.  

Для того чтобы проект состоялся, нам нужен деятельный отклик активных горожан. Если мы критикуем бессистемность подхода к озеленению, стоит задуматься: а что мы можем сделать для того, чтобы помочь администрации и ландшафтным проектировщикам сделать этот подход системным? Для него нужны данные. Они позволят отслеживать эффективность манипуляций с деревьями: обрезки, посадки и так далее. Они помогут обнаружить самые проблемные в отношении состояния деревьев участки города, где нужно срочно принимать меры. Каждый волонтер проходит короткое обучение, становится полевым аналитиком и отправляется на свой участок города. Там он будет заносить на интерактивную карту все деревья и кустарники. Это серьезная работа. Она требует времени и, что самое главное, желания. А вот специальных профессиональных знаний она не требует. В системе после непродолжительной практики сориентируется любой желающий. В этом году мы наметили для себя план-максимум — территорию, ограниченную улицами Нахимова, Красноармейская, Усова и проспектом Ленина. Для этого мы ищем волонтеров — ответственных людей, которые понимают, ради чего они этим занимаются. Группу волонтеров из 5-6 человек будет контролировать куратор. Его задача — помогать полевым аналитикам и следить за качеством вносимых данных, — рассказывает координатор по работе с волонтерами Маргарита Некратова.
Ландшафтные волонтеры начинают учет томских деревьев

На встрече инициатор движения «Ландшафтные волонтеры» и руководитель Томского ландшафтного клуба Лариса Куровская провела мастер-класс по оценке состояния деревьев с помощью платформы Countree. Она показала будущим кураторам, как определить породу дерева, правильно измерить обхват ствола и приблизительно рассчитать его высоту, выявить повреждения и болезни, сделать информативные фотографии и отметить местоположение дерева на карте.

Ландшафтные волонтеры начинают учет томских деревьев
Ландшафтные волонтеры начинают учет томских деревьев
Ландшафтные волонтеры начинают учет томских деревьев
Ландшафтные волонтеры начинают учет томских деревьев
Ландшафтные волонтеры начинают учет томских деревьев
Семя этой инициативы было посажено на «Зеленых встречах» в начале февраля, потом велась подготовительная работа, и сейчас появился первый росточек в виде первых волонтеров, которым откликнулась эта идея. Мы находимся в стадии запуска. Хорошо, что у нас есть красноярские коллеги, которые могут поделиться опытом и смягчить наш старт, минимизировать количество ошибок. В этом сезоне у нас задача нарастить количество наших последователей, увлечь их этой идеей, и когда они увидят первые результаты своей работы, они получат моральное удовлетворение и будут привлекать к этому своих друзей. А наша задача потом будет понять, что делать с информацией, как правильно ее использовать. Очень важно для мотивации понимание конечной цели, для чего все это. Жители могут оказать помощь городским властям с получением полной картины о породном составе и состоянии деревьев: какие насаждения требуют замены, где деревьям нужна санитарная обрезка, где саженцы находятся без ухода и засыхают. Это позволит администрации приступить к системному планированию озеленительных работ (посадки, реконструкции и содержания зеленых насаждений), — говорит координатор движения «Ландшафтные волонтеры» по направлению «Озеленение и благоустройство» Лариса Куровская.
Ландшафтные волонтеры начинают учет томских деревьев
Ландшафтные волонтеры начинают учет томских деревьев
Ландшафтные волонтеры начинают учет томских деревьев
Ландшафтные волонтеры начинают учет томских деревьев
Ландшафтные волонтеры начинают учет томских деревьев
Ландшафтные волонтеры начинают учет томских деревьев
Ландшафтные волонтеры начинают учет томских деревьев
Ландшафтные волонтеры начинают учет томских деревьев

После мастер-класса участники встречи в тестовом режиме попробовали самостоятельно занести в систему данные о деревьях. Выяснилось, что поначалу это получается довольно медленно, но организаторы утверждают, что после первых десяти деревьев появится скорость. Коллеги из НКО «Живой город» (Красноярск) говорят о двух минутах, которые в среднем опытный полевой аналитик тратит на одно дерево. И все-таки для того, чтобы внести в систему 200-300 деревьев (примерно столько их произрастает на каждом участке), нужны решимость и убежденность в том, что выполняется нужная работа. 

Артем Рутман, организатор волонтерского движения "Общий дом"
Артем Рутман, организатор волонтерского движения "Общий дом"

«Мы выступаем за то, что нужно объединять людей. Основная наша идея — защита окружающей среды. Себя в движении «Ландшафтные волонтеры» мы видим в качестве кураторов. Хотим принимать активное участие в озеленении любимого города. Мы готовы и садить деревья, и привлекать спонсорские средства для этого, у нас есть определенные для этого наработки», — заявил Артем Рутман, участник первой встречи «Ландшафтных волонтеров», организатор волонтерского движения «Общий дом».

Сергей Чешуин, волонтер
Сергей Чешуин, волонтер

«Я прочитал на сайте ТВ2 заметку о «Зеленых встречах» и после этого нашел контакты «Ландшафтных волонтеров». Смотрю, как организовано озеленение в других городах, в том же Красноярске, ведь эта платформа учета там зародилась — там летом пальмы на улицы выставляют и вообще в целом от города совсем другое впечатление. А у нас, когда по центру идешь, еще более или менее, а вот в район Иркутского, где я живу, лучше не ходить. Там нет благоустройства. Для аналитики это (инвентаризация — прим. ред.) подойдет, а потом нужно что-то предпринимать. Если второй шаг будет, то это поможет», — считает волонтер Сергей Чешуин  

Ландшафтные волонтеры начинают учет томских деревьев
Ландшафтные волонтеры начинают учет томских деревьев
Ландшафтные волонтеры начинают учет томских деревьев

Карта Томска на платформе Countree пока пуста. Координаторам нужны рабочие руки. В движении «Ландшафтные волонтеры» задействованы сотрудники Сибирского ботанического сада ТГУ, готовые оказывать организаторскую и консультативную поддержку. Планируют принять участие в инвентаризации томских деревьев Центр развития городской среды и студенческая волонтерская организация «Univol». 


Сезон инвентаризации длится до начала осени. Организаторы приглашают будущих полевых аналитиков в свои паблики ВКонтакте и Facebook. Там можно оставить свою заявку на участие в следующих онлайн и офлайн-мероприятиях, которые состоятся через полторы недели.

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