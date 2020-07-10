Ландшафтные волонтеры начинают учет томских деревьев
Массовые снос и обрезка деревьев сопровождаются все большим резонансом в СМИ и соцсетях. На фоне возбуждения уголовного дела по материалам УФСБ за снос трех лип на проспекте Ленина и шумной кампании за сохранение тополей на проспекте Ленина 8 июля возле 10-го корпуса ТПУ прошла первая офлайн-встреча ландшафтных волонтеров. На ней организаторы движения рассказали будущим кураторам и волонтерам о планах по учету томских деревьев и научили пользоваться платформой Countree, доступ к которой предоставлен томичам ее разработчиками из Красноярска.
Необходимость инвентаризации деревьев в Томске стала очевидна после «Зеленых встреч», организованных совместно Клубом активных горожан и Томским ландшафтным клубом 6 февраля. Тогда представители администрации, ученые эксперты, практикующие ландшафтные дизайнеры и горожане сошлись на том, что нужно разработать план реконструкции зеленой экосистемы Томска. Возможно это только при наличии полноценных данных о сегодняшнем состоянии озеленения.
На встрече инициатор движения «Ландшафтные волонтеры» и руководитель Томского ландшафтного клуба Лариса Куровская провела мастер-класс по оценке состояния деревьев с помощью платформы Countree. Она показала будущим кураторам, как определить породу дерева, правильно измерить обхват ствола и приблизительно рассчитать его высоту, выявить повреждения и болезни, сделать информативные фотографии и отметить местоположение дерева на карте.
После мастер-класса участники встречи в тестовом режиме попробовали самостоятельно занести в систему данные о деревьях. Выяснилось, что поначалу это получается довольно медленно, но организаторы утверждают, что после первых десяти деревьев появится скорость. Коллеги из НКО «Живой город» (Красноярск) говорят о двух минутах, которые в среднем опытный полевой аналитик тратит на одно дерево. И все-таки для того, чтобы внести в систему 200-300 деревьев (примерно столько их произрастает на каждом участке), нужны решимость и убежденность в том, что выполняется нужная работа.
«Мы выступаем за то, что нужно объединять людей. Основная наша идея — защита окружающей среды. Себя в движении «Ландшафтные волонтеры» мы видим в качестве кураторов. Хотим принимать активное участие в озеленении любимого города. Мы готовы и садить деревья, и привлекать спонсорские средства для этого, у нас есть определенные для этого наработки», — заявил Артем Рутман, участник первой встречи «Ландшафтных волонтеров», организатор волонтерского движения «Общий дом».
«Я прочитал на сайте ТВ2 заметку о «Зеленых встречах» и после этого нашел контакты «Ландшафтных волонтеров». Смотрю, как организовано озеленение в других городах, в том же Красноярске, ведь эта платформа учета там зародилась — там летом пальмы на улицы выставляют и вообще в целом от города совсем другое впечатление. А у нас, когда по центру идешь, еще более или менее, а вот в район Иркутского, где я живу, лучше не ходить. Там нет благоустройства. Для аналитики это (инвентаризация — прим. ред.) подойдет, а потом нужно что-то предпринимать. Если второй шаг будет, то это поможет», — считает волонтер Сергей Чешуин.
Карта Томска на платформе Countree пока пуста. Координаторам нужны рабочие руки. В движении «Ландшафтные волонтеры» задействованы сотрудники Сибирского ботанического сада ТГУ, готовые оказывать организаторскую и консультативную поддержку. Планируют принять участие в инвентаризации томских деревьев Центр развития городской среды и студенческая волонтерская организация «Univol».
Сезон инвентаризации длится до начала осени. Организаторы приглашают будущих полевых аналитиков в свои паблики ВКонтакте и Facebook. Там можно оставить свою заявку на участие в следующих онлайн и офлайн-мероприятиях, которые состоятся через полторы недели.
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