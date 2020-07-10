Ландшафтные волонтеры начинают учет томских деревьев

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Массовые снос и обрезка деревьев сопровождаются все большим резонансом в СМИ и соцсетях. На фоне возбуждения уголовного дела по материалам УФСБ за снос трех лип на проспекте Ленина и шумной кампании за сохранение тополей на проспекте Ленина 8 июля возле 10-го корпуса ТПУ прошла первая офлайн-встреча ландшафтных волонтеров. На ней организаторы движения рассказали будущим кураторам и волонтерам о планах по учету томских деревьев и научили пользоваться платформой Countree, доступ к которой предоставлен томичам ее разработчиками из Красноярска.

Необходимость инвентаризации деревьев в Томске стала очевидна после «Зеленых встреч», организованных совместно Клубом активных горожан и Томским ландшафтным клубом 6 февраля. Тогда представители администрации, ученые эксперты, практикующие ландшафтные дизайнеры и горожане сошлись на том, что нужно разработать план реконструкции зеленой экосистемы Томска. Возможно это только при наличии полноценных данных о сегодняшнем состоянии озеленения.

Для того чтобы проект состоялся, нам нужен деятельный отклик активных горожан. Если мы критикуем бессистемность подхода к озеленению, стоит задуматься: а что мы можем сделать для того, чтобы помочь администрации и ландшафтным проектировщикам сделать этот подход системным? Для него нужны данные. Они позволят отслеживать эффективность манипуляций с деревьями: обрезки, посадки и так далее. Они помогут обнаружить самые проблемные в отношении состояния деревьев участки города, где нужно срочно принимать меры. Каждый волонтер проходит короткое обучение, становится полевым аналитиком и отправляется на свой участок города. Там он будет заносить на интерактивную карту все деревья и кустарники. Это серьезная работа. Она требует времени и, что самое главное, желания. А вот специальных профессиональных знаний она не требует. В системе после непродолжительной практики сориентируется любой желающий. В этом году мы наметили для себя план-максимум — территорию, ограниченную улицами Нахимова, Красноармейская, Усова и проспектом Ленина. Для этого мы ищем волонтеров — ответственных людей, которые понимают, ради чего они этим занимаются. Группу волонтеров из 5-6 человек будет контролировать куратор. Его задача — помогать полевым аналитикам и следить за качеством вносимых данных, — рассказывает координатор по работе с волонтерами Маргарита Некратова.

На встрече инициатор движения «Ландшафтные волонтеры» и руководитель Томского ландшафтного клуба Лариса Куровская провела мастер-класс по оценке состояния деревьев с помощью платформы Countree. Она показала будущим кураторам, как определить породу дерева, правильно измерить обхват ствола и приблизительно рассчитать его высоту, выявить повреждения и болезни, сделать информативные фотографии и отметить местоположение дерева на карте.

Семя этой инициативы было посажено на «Зеленых встречах» в начале февраля, потом велась подготовительная работа, и сейчас появился первый росточек в виде первых волонтеров, которым откликнулась эта идея. Мы находимся в стадии запуска. Хорошо, что у нас есть красноярские коллеги, которые могут поделиться опытом и смягчить наш старт, минимизировать количество ошибок. В этом сезоне у нас задача нарастить количество наших последователей, увлечь их этой идеей, и когда они увидят первые результаты своей работы, они получат моральное удовлетворение и будут привлекать к этому своих друзей. А наша задача потом будет понять, что делать с информацией, как правильно ее использовать. Очень важно для мотивации понимание конечной цели, для чего все это. Жители могут оказать помощь городским властям с получением полной картины о породном составе и состоянии деревьев: какие насаждения требуют замены, где деревьям нужна санитарная обрезка, где саженцы находятся без ухода и засыхают. Это позволит администрации приступить к системному планированию озеленительных работ (посадки, реконструкции и содержания зеленых насаждений), — говорит координатор движения «Ландшафтные волонтеры» по направлению «Озеленение и благоустройство» Лариса Куровская.

После мастер-класса участники встречи в тестовом режиме попробовали самостоятельно занести в систему данные о деревьях. Выяснилось, что поначалу это получается довольно медленно, но организаторы утверждают, что после первых десяти деревьев появится скорость. Коллеги из НКО «Живой город» (Красноярск) говорят о двух минутах, которые в среднем опытный полевой аналитик тратит на одно дерево. И все-таки для того, чтобы внести в систему 200-300 деревьев (примерно столько их произрастает на каждом участке), нужны решимость и убежденность в том, что выполняется нужная работа.

«Мы выступаем за то, что нужно объединять людей. Основная наша идея — защита окружающей среды. Себя в движении «Ландшафтные волонтеры» мы видим в качестве кураторов. Хотим принимать активное участие в озеленении любимого города. Мы готовы и садить деревья, и привлекать спонсорские средства для этого, у нас есть определенные для этого наработки», — заявил Артем Рутман, участник первой встречи «Ландшафтных волонтеров», организатор волонтерского движения «Общий дом».

«Я прочитал на сайте ТВ2 заметку о «Зеленых встречах» и после этого нашел контакты «Ландшафтных волонтеров». Смотрю, как организовано озеленение в других городах, в том же Красноярске, ведь эта платформа учета там зародилась — там летом пальмы на улицы выставляют и вообще в целом от города совсем другое впечатление. А у нас, когда по центру идешь, еще более или менее, а вот в район Иркутского, где я живу, лучше не ходить. Там нет благоустройства. Для аналитики это (инвентаризация — прим. ред.) подойдет, а потом нужно что-то предпринимать. Если второй шаг будет, то это поможет», — считает волонтер Сергей Чешуин.