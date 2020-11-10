Ландшафтная комиссия запретила сносить и подрезать ели на улице Дзержинского

Городская ландшафтная комиссия не согласовала работы по ул. Дзержинского, 17/1, где заявитель планировал снести или подрезать 36 елей, которые растут по периметру ограждения. «Это взрослые деревья с диаметром ствола от 12 до 25 см. По оценке специалистов комитета озеленения и природного комплекса, выезжавших на место, у елей есть незначительное количество сухих ветвей в кронах, но в целом, деревья находятся в хорошем состоянии», — сообщает пресс-служба мэрии.

Большинством голосов было отказано в размещении нестационарного торгового объекта по ул. Архитекторов, 4, для чего потребовалось бы изъятие газона на 25 «квадратах», не был согласован и снос сосны по ул. Садовой, 29 в Тимирязевском. Также члены комиссии не поддержали снос и пересадку татарского клена и его поросли, сирени и живой изгороди из шиповника по ул. Карташова, 40а.





Один из заявителей обратился в городскую ландшафтную комиссию за согласованием сноса ряда деревьев - ивы, березы, осины, сосны, тополя и их поросли в районе Кузовлевского тракта от ПНС-1 свинокомплекса «Томский» до поселка Кузовлево в связи выполнением работ по демонтажу подземной водопроводной трубы. Ему было отказано.





В это же время, обеспечивая безопасность томичей, члены комиссии рассмотрели несколько заявлений и согласовали снос сухих и аварийноопасных деревьев или их подрезку в пер. Фруктовом, 28, по ул. Вершинина, у ОДНТ «Авангард» по ул. Б. Куна, 20 разрешены снос ивы и подрезка трех ив с сухими ветками в кроне, морозобойными трещинами, признаками стволовой гнили. Три березы с сухими и сломанными ветвями, нависающими над проводами освещения снесут по ул. Матросова, 3, здесь же выполнят мероприятия по отводу поверхностных стоков с проезжей части.





Заседания городской ландшафтной комиссии в настоящий момент проходят в дистанционном режиме. Члены комиссии по электронной почте получают повестки заседаний. К ним прилагаются подробные заявки с указанием адресов, количества предполагаемых к сносу или подрезке деревьев, причины, по которым это необходимо сделать, фотоматериалы. Члены комиссии направляют свои решения по тому или иному вопросу («за», «против» или «воздержался») на почту секретаря комиссии для формирования итогового протокола.