Ландшафтная комиссия согласовала снос берез, которые мешают ремонту кровли

Нам еще нужно уточнить, чья земля, чтобы дать разрешение на снос деревьев. Если деревья стоят на земле дома, то жильцы должны принять решение сами, а не ландшафтная комиссия. Сейчас женщина проходила мимо, и чувствуется, что дом однозначно за снос берез. У них очень большие проблемы с крышей, и они за ремонт. Сейчас ландшафтная комиссия согласовывает снос 4 деревьев. Всего нужно убрать 14 деревьев, чтобы могла развернуться спецтехника. Мы считаем, что это нормально, когда выбираются точечно деревья, а не предлагают рубить все подряд, — рассказал ТВ2 начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев.

