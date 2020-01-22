Ландшафтная комиссия согласовала снос берез, которые мешают ремонту кровли
Ландшафтная комиссия согласовала снос зеленых насаждений в целях обеспечения безопасности работы подъемного крана и другой спецтехники для производства работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Крымская, 43.
Нам еще нужно уточнить, чья земля, чтобы дать разрешение на снос деревьев. Если деревья стоят на земле дома, то жильцы должны принять решение сами, а не ландшафтная комиссия. Сейчас женщина проходила мимо, и чувствуется, что дом однозначно за снос берез. У них очень большие проблемы с крышей, и они за ремонт. Сейчас ландшафтная комиссия согласовывает снос 4 деревьев. Всего нужно убрать 14 деревьев, чтобы могла развернуться спецтехника. Мы считаем, что это нормально, когда выбираются точечно деревья, а не предлагают рубить все подряд, — рассказал ТВ2 начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев.
На вопрос Сергея Аушева, произведет ли подрядчик РСУ-8 после завершения работ компенсационные посадки, директор компании Владимир Хан утвердительно ответил не сразу: «Мало того, что мы за свой счет сносим эти березы и сметой это никак не предусмотрено, так еще и садить. Вы же знаете, что снос каждого дерева - это примерно 8 тысяч рублей. Нам и так тут хватает затрат».
После обещания начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства предоставить саженцы для посадки бывший заммэра Томска Владимир Хан согласился сделать компенсационные посадки после завершения ремонта кровли.
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