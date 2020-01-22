Добрые новости
22 января,
2020
2
фото
Новости

Ландшафтная комиссия согласовала снос берез, которые мешают ремонту кровли

Виктория Мучник
Виктория Мучник
35 минут назад

Ландшафтная комиссия согласовала снос зеленых насаждений в целях обеспечения безопасности работы подъемного крана и другой спецтехники для производства работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Крымская, 43.

Выездная ландшафтная комиссия на Крымской, 43
Выездная ландшафтная комиссия на Крымской, 43
Фото: Виктория Мучник

Нам еще нужно уточнить, чья земля, чтобы дать разрешение на снос деревьев. Если деревья стоят на земле дома, то жильцы должны принять решение сами, а не ландшафтная комиссия. Сейчас женщина проходила мимо, и чувствуется, что дом однозначно за снос берез. У них очень большие проблемы с крышей, и они за ремонт. Сейчас ландшафтная комиссия согласовывает снос 4 деревьев. Всего нужно убрать 14 деревьев, чтобы могла развернуться спецтехника. Мы считаем, что это нормально, когда выбираются точечно деревья, а не предлагают рубить все подряд, — рассказал ТВ2 начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев.

Березы, которые мешают ремонту кровли
Березы, которые мешают ремонту кровли
Фото: Виктория Мучник

На вопрос Сергея Аушева, произведет ли подрядчик РСУ-8 после завершения работ компенсационные посадки, директор компании Владимир Хан утвердительно ответил не сразу: «Мало того, что мы за свой счет сносим эти березы и сметой это никак не предусмотрено, так еще и садить. Вы же знаете, что снос каждого дерева - это примерно 8 тысяч рублей. Нам и так тут хватает затрат».

После обещания начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства предоставить саженцы для посадки бывший заммэра Томска Владимир Хан согласился сделать компенсационные посадки после завершения ремонта кровли.

Читать также:


Пилить. Нельзя помиловать

Мэрия Томска продолжает делать из деревьев столбы

Деревья-инвалиды

Обрубки вместо деревьев. Фоторепортаж с проспекта Мира

Томичи жалуются на вырубку деревьев

Озеленение бульвара Кирова в Томске начали с вырубки



ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.