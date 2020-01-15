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15 января,
2020
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Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске

Виктория Мучник
Виктория Мучник
5 часов назад

Завтра, 16 января, ландшафтная комиссия на заседании в мэрии рассмотрит сразу 10 заявок о сносе зеленых насаждений в Томске. По некоторым адресам, указанным в повестке заседания комиссии, мы проехались, чтобы посмотреть, какие именно деревья предлагают снести.

Первый адрес — улица Карташова, вдоль улично-дорожной сети на участке от переулка Ишимский до улицы Дзержинского. Заявку подала глава администрации Кировского района Валентина Денисович. Причины, по которым она просит снести деревья на этом участке, в повестке не указываются. Вот эти деревья.

Деревья на улице Карташова
Деревья на улице Карташова
Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске
Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске
Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске
Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске

Председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию облдумы Сергей Автомонов просит снести зеленые насаждения по адресу Фрунзе, 23. Зачем? Очевидно, про это он расскажет на самом заседании комиссии.

Деревья на Фрунзе, 23
Деревья на Фрунзе, 23
Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске
Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске

Депутат Думы города Томска Василий Еремин подал заявку на снос или обрезку зеленых насаждений вдоль улично-дорожной сети по проспекту Ленина на участке от Дальне-Ключевской до остановки «Линия». Это десятки деревьев. Почему-то их начали пилить даже до утверждения ландшафтной комиссии. Вдоль дороги лежат свежеспиленные ветки тополей.

Деревья на проспекте Ленина
Деревья на проспекте Ленина
Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске
Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске
Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске
Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске
Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске
Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске
Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске
Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске
Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске

«Томскводоканал» подал заявку на снос деревьев для строительства канализационной линии к заданию по улице Никитина, 8, стр. 7, 8, 9 от ул. Гоголя, 13.

Деревья на Гоголя-Никитина
Деревья на Гоголя-Никитина
Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске
Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске
Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске
Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске

Остальные адреса, по которым предлагают снос деревьев, а также список членов ландшафтной комиссии можно посмотреть ниже.

Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске
Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске
Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске
Ландшафтная комиссия рассмотрит 10 предложений о сносе деревьев в Томске

Ранее член ландшафтной комиссии, доктор биологических наук Александр Ревушкин отмечал, что на последних заседаниях политика принятия решений по сносу и обрезке деревьев заметно изменилась. «Видимо, волна общественного возмущения, внимание СМИ и особенно неодобрение этих мер заместителем губернатора и мэром возымели результат. Почти на все заявки на снос и обрезку деревьев комиссия стала отвечать отказом. Удается отстоять даже ивы и клены. Мы убедили чиновников, что для этих деревьев нормально иметь наклоненные стволы, это их обычная жизненная форма. А если уж точно дерево признают аварийным, то вместо него департамент благоустройства обязан высадить саженцы в тройном количестве – вместо одного снесенного дерева три молодых», — рассказал ТВ2 Александр Ревушкин.


Пожелания доктора биологических наук Александра Ревушкина департамент благоустройства вряд ли сможет выполнить. В городском бюджете на 2020 год на снос деревьев контракты уже заключены на 7,7 млн рублей, еще порядка 9 млн рублей предстоит разыграть на конкурсах. На посадку молодых деревьев и уход за ними предусмотрено лишь 8,2 млн рублей, т. е. в два раза меньше.

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