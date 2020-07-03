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03 июля,
2020
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Новости

Лагерь «Артек» может появиться в Алтайском крае

ТВ2
ТВ2
54 минуты назад

Детский оздоровительный лагерь «Артек» могут создать в Алтайском крае, сообщает «Интерфакс-Сибирь». В годы Великой Отечественной войны «Артек» эвакуировали из Крыма в Белокуриху. 

Лагерь «Артек» может появиться в Алтайском крае
Фото: artek.org/

О планах по созданию на Алтае лагеря «Артек» сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, есть несколько вариантов площадки для лагеря, в том числе особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь».

 «Здесь большая история, ведь третьего июля последние ребята из «Артека» с Крыма были эвакуированы и, фактически, это одна из самых длинных смен была в то время - по понятным причинам. Поэтому возрождение сибирского «Артека» будет хорошим знаком с учетом этой природы инфраструктуры», - сказал Сергей Кравцов.

Лагерь «Артек» может появиться в Алтайском крае
Фото: artek.org/

Алтайский «Артек» - неофициальное название детского оздоровительного лагеря «Артек», который в годы ВОВ эвакуировали из Крыма в Белокуриху. Около 200 детей добирались из Крыма в Белокуриху  16 месяцев, а смена в Алтайском «Артеке» продолжалась с сентября 1942 года по январь 1945 года. За это время в лагере успели отдохнуть около 500 детей.


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