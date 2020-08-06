«Лада» для томских больниц: медики получили новые автомобили

Восемь автомобилей «Лада Гранта» и один «Лада Ларгус» поступили в томские медучреждения, еще семь отправятся в больницы области в ближайшее время, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

В Томске обновили свой автопарк больница № 2, горбольница №3, детский центр восстановительного лечения, поликлиники №1 и №4, детская больница №1, детская городская больница №2, родильный дом №1 и бюро судебно-медицинской экспертизы.





Еще семь машин в ближайшее время получат больницы Александровского, Стрежевого, а также Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского районов, Томская и Светленская райбольницы (Томский район).





«Автомобили предназначены для амбулаторного звена: они будут использоваться для выезда врачей к пациентам на дом и для доставки анализов, — пояснил замначальника департамента здравоохранения Томской области Вадим Бойков. — Нагрузка на врачей заметно увеличилась. Пациентам рекомендовано не посещать поликлиники, а при необходимости вызывать врача на дом, поэтому появление новых автомобилей особенно актуально для медиков».







Сообщается, что на покупку 23 автомобилей для томских больниц в 2020 году потратят более 14 млн рублей.







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