Кемеровские таможенники изъяли более двух тысяч подделок одежды и обуви известных брендов в магазинах Кузбасса и Томской области. Ущерб, нанесенный правообладателям, превысил 50 млн рублей.

По информации пресс-службы кемеровской таможни, за пять месяцев 2021 года правоохранительными органами Кузбасса и Роспотребнадзором возбуждено 77 дел об административных правонарушениях.

«Чаще всего контрафакт реализуется в крупных магазинах региона по низким ценам наряду с другими товарами широкого потребления. Граждане могут сообщить о продаже такой продукции по «телефону доверия» таможни», — рассказала начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Кемеровской таможни Алёна Фабричная.

Одна из контрафактных партий была выявлена кемеровскими таможенниками и сотрудниками муниципального отдела МВД России «Беловский» в одном из магазинов города Белово Кемеровской области. В общей сложности было изъято более 200 подделок - одежда, обувь, носки с товарными знаками «Lacoste», «Puma», «Fila», «Chanel» и «Burberry».

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2. ст.14.10 КоАП РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров). Сумма ущерба, нанесенного правообладателям, превысила 100 тыс. рублей.

Для обеспечения защиты правообладателей товарных знаков Федеральной таможенной службой разработан и ведется Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). В него включены сведения о товарных знаках, наименованиях мест происхождения товаров, объектов авторского права и смежных прав. Сегодня ТРОИС содержит более 3,5 тыс. товарных знаков российских и зарубежных компаний. «Телефон доверия» Кемеровской таможни - 8 (3842) 36-27-36.