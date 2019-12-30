«Кванториум» приглашает на бесплатные экскурсии

С 3 по 8 января детский технопарк «Кванториум» приглашает детей и их родителей на мастер-классы и экскурсии.







В дни новогодних каникул планируется проведение краткосрочных образовательных программ по 3D-моделированию, химии и беспилотным летательным аппаратам, а также ежедневные мастер-классы по различным направлениям (дизайн, моделирование, космо, аэро, био и др.). Занятия будут проводиться в группах для детей 1-4-х и 5-8-х классов. Узнать подробней о дате, времени проведения и стоимости можно по телефону: 8-952-182-80-15.