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30 декабря,
2019
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«Кванториум» приглашает на бесплатные экскурсии

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

С 3 по 8 января детский технопарк «Кванториум» приглашает детей и их родителей на мастер-классы и экскурсии.


В дни новогодних каникул планируется проведение краткосрочных образовательных программ по 3D-моделированию, химии и беспилотным летательным аппаратам, а также ежедневные мастер-классы по различным направлениям (дизайн, моделирование, космо, аэро, био и др.). Занятия будут проводиться в группах для детей 1-4-х и 5-8-х классов. Узнать подробней о дате, времени проведения и стоимости можно по телефону: 8-952-182-80-15.

«Кванториум» приглашает на бесплатные экскурсии

Кроме того, дети и родители также смогут посетить обзорные экскурсии и узнать о программах «Кванториума». Бесплатные часовые экскурсии будут проходить каждый день с 3 января с 11.00 до 12.00, с 13.00 до 14.00, с 15.00 до 16.00.


Дополнительная информация: 8-952-182-80-15 (детский технопарк «Кванториум»). Регистрация на мастер-классы здесь.

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