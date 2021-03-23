Кузовлево: «Остров невезения» в городской черте Томска

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Жители поселка Кузовлево, который формально относится к Октябрьскому району Томска, каждый день, добираясь до города, натурально рискуют жизнью. Автобусы сюда ходят редко, один мост по пути в Кузовлево уже разрушился и закрыт на неопределенное время, другой мост через речку Киргизку весь в дырах и по нему опасно ходить, на оживленной трассе с многочисленными фурами и КамАЗами всего один пешеходный переход, а сам поселок даже не освещен. Все потому, что городские власти относятся ко вновь присоединенным сельским территориям формально. Новые горожане оказались особо никому не нужны. Территорию присоединили просто, чтобы Томск казался городом побольше. Но обо всем по порядку.

Жители поселка Кузовлево обратились в редакцию ТВ2 с просьбой о помощи. Власти, мол, на наши проблемы внимания не обращают, нас не слышат. «Пишут Вам жители села Кузовлево города Томска Томской области в связи с невозможностью решить проблемы села на уровне администрации Томска. Несмотря на то что поселок крупный и находится близ города, жизнь в нем становится с каждым годом все хуже, а люди полны недовольства. Благоустройство деревни не финансируется. Вот только несколько проблем, которые Вы нам, надеемся, поможете разрешить», — так начинается письмо из поселка Кузовлево.

Кузовлево находится от города примерно на расстоянии 10 километров, но считается его частью. Проживает там около 1000 человек. Мы отправились в Кузовлево послушать, что расскажут люди. На встречу с прессой днем пришло порядка 30 человек. Многие были с маленькими детьми.

Пешеходный переход и автобусы

«Начнем с того, что пешеходный переход через дорогу у нас всего один, — начала перечислять проблемы поселка Кузовлево Римма Ахмедова. — Чтобы дойти до другой остановки, где у нас ходит транспорт, нам надо здесь перейти дорогу по единственному переходу и потом полтора километра идти по обочине, при этом за спиной у нас летят фуры».

Часть поселка Кузовлево (ул. Заречная и все примыкающие к ней улицы, дачные поселки) страдает из-за отсутствия отлаженной системы транспортной связи. Автобус №22, по словам жителей, ходит два или три раза в день. Расписания нет, в сам поселок он не заходит. До остановки от дальней улицы Тепличной расстояние примерно в полтора километра, от дачных поселков еще больше.

Что касается регулярного автобуса №16 (131), то он просто часто проезжает мимо поселка и отменяет остановки, жалуются жители. В поселке не у всех есть машины, а такси заказы в Кузовлево берут крайне неохотно. Расстояние от ул. Тепличной до остановки этого маршрута приблизительно, 2,5 километра. В морозы приходится особенно туго. Жители поселка, конечно, договариваются между собой, кто кого захватит до города или подбросит до остановки, но иногда в минус 30-40 градусов машины просто не заводятся.

По словам жителей Кузовлева, чтобы попасть в больницу на прием, приходится ехать с пересадками, т.к. прямых автобусов нет.

«Территориально мы относимся к Октябрьскому району города и вся наша инфраструктура — школы, поликлиника и т.д. – находится там же, — рассказывают кузовлевцы, но ни одна маршрутка туда не идет. Нам приходится, пройдя пешком почти 2 км, ехать в Ленинский район города, там пересаживаться, а потом только добираться до места назначения. Хотя в соответствии с требованиями закона у нас должна быть доступность до медицинских учреждений, в том числе и транспортная».

Кроме того, из-за проблем с транспортной доступностью кузовлевские ребятишки не могут посещать кружки. «Получается, что ребенок в дороге находится дольше, чем в самом кружке. И пока он до него доберется, то сил уже ни на какие занятия не остается», — жалуется нам Татьяна Сайчук.

Депутат Думы города Томска Максим Забелин, который тоже приехал на встречу с жителями Кузовлева, рассказал ТВ2, что он пытался поднять вопрос о транспортной доступности поселка, однако получил ответ, что маршрутная сеть города Томска утверждена до 2024 года и в ближайшее время ее никто пересматривать не собирается. Мириться с этим депутат не намерен и уверен, что этот вопрос решить можно. Хуже дело обстоит с мостом. Вернее, двумя мостами.

Дыры в мосту и дорога в объезд

Мост в самом поселке над рекой Киргизкой разваливается, видны дыры, ходить по нему опасно, жалуются жители Кузовлева.

Руководство города у нас не знает, что скоро моста через Киргизку здесь не будет, — говорит Римма Ахмедова. — А это единственный мост, который соединяет магистраль Самуськи, Орловка, Северск, Кузовлево с Томском. На этой же трассе находится и Томскнефтехим. Если мост рухнет, то мы все будем просто отрезаны от города.

Дырки в мосту не только там, где должны ходить пешеходы. Один из жителей поселка показал нам свежезаделанную дырку и на дорожном полотне. По его словам, пару дней назад через дырки в дороге можно было видеть речку.

Другой мост через железную дорогу на Кузовлевском тракте (трасса Кузовлево – Авангард) уже полгода закрыт, людям приходится ехать в объезд. При том, что он нужен не только жителям Кузовлева, но и других дальних поселков. Так же, как и сотрудникам Томскнефтехима, дочернего предприятия СИБУРа, и других предприятий, расположенных на Кузовлевском тракте. По словам жителей Кузовлева, если раньше они добирались до города за 5-10 минут, то сейчас это минимум 30-40 минут, если нет пробок. Кроме пустой траты времени, для них это еще и дополнительные расходы на бензин и обслуживание автомобилей.

«Детям, которые посещают учебные учреждения, пришлось перестраивать свой режим, — сетуют родители школьников. — Чтобы попасть на школьный автобус, ребятишкам приходится выходить из дома в 6.45 утра. Они приходят со школ выжатые, сил на уроки почти не остается».

В Администрации Томска не знают, когда будет возобновлено движение по Кузовлевскому тракту. По словам заммэра Вячеслава Черноуса, путепроводу необходим срочный ремонт, но у мэрии нет на это денег. Эксперты выявили дефекты, которые не позволяют безопасно эксплуатировать дорогу даже для легкового транспорта: разрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры балок пролетного строения, сколы, обрушение части переходной плиты, деформацию барьерного ограждения, размыв грунта под опорами и железнодорожным полотном.

Сейчас мы с департаментом Томской области прорабатываем вопрос, чтобы закрытый участок на Кузовлевском тракте поставить в капитальный ремонт. Денег у города на ремонт мостовых сооружений нет полностью, со словом ноль, — сказал Вячеслав Черноус.

Заммэра подчеркнул, что открытие даже одной полосы может привести к трагическим последствиям. «Открывать одну полосу движения ни я, ни начальник областного департамента транспорта не рискнем. Я готов даже уйти с должности заместителя мэра, но не рискну открыть даже одну полосу по простой причине — при обследовании данного перехода при движении в сторону Кузовлева полностью произошло смещение основания со смещением плит — на левой дальней стороне. По правой стороне мы с РЖД встречались, выходили, обследовали. Там наблюдаются провалы в районе стыков до полуметра. То есть даже наша попытка что-то заварить не поможет. Не дай бог, туда проскочит какая-то «легковушка» — это может закончиться смертельным ДТП. Поэтому однозначно, пока не будет средств, открывать мы не будем. Никто не рискнет», — отметил Черноус.

Поворот только направо, или Как выбраться из Кузовлева, не нарушая ПДД

«На выезде из поселка у нас поставили знак «выезд только направо, — говорит житель Кузовлева Виктор Роговский. — А направо идет сужение дороги. Чтобы выехать в Томск, нам нужно повернуть налево. Где развернуться автобусу со школьниками, которых он везет в город? Он должен, получается, доехать до северского разворота. Другого места для разворота нет, там везде идут сплошные линии и разворачиваться нельзя».

На вопрос, как выходят из этой ситуации жители Кузовлева, они признаются, что им частенько приходится нарушать правила дорожного движения. Естественно, им самим такое положение дел не нравится и они надеются, что власти обратят внимание и на эту проблему. Тем более что она касается движения школьного автобуса, которому приходится нарезать круги по нескольку раз в день.

Без света

«В 21-м веке нам приходится ходить в поселке наощупь, — рассказывает Римма Ахмедова. — Несколько лет назад у нас были светильники «Кобра». Когда меняли столбы, то их сняли. Обещали вернуть, но, увы, до сих пор мы живем без уличного освещения».

Жители Кузовлева говорят, что временами, чтобы не провалиться в лужи, им приходится вечером ходить с фонариками.

Жалуются в Кузовлеве и на отсутствие остановок для школьного автобуса: «Дети стоят мало того, что под дождем или на ветру, так и еще на проезжей части. Мы по этому поводу писали в Октябрьскую администрацию. Ответа нет».

В самом поселке нет не только школ и дошкольных учреждений, но даже обычных детских площадок. И это тоже беспокоит кузовлевцев. «Дети лазают по дровам, недостроям, носятся вдоль дорог. Не знают, чем себя занять. Это небезопасно. Было бы здорово, если бы у нас появились детские площадки со спортивными элементами», — мечтают горожане.

Продолжают мечтать в Кузовлеве и о газификации поселка. Вдоль домов Октябрьского района хоть и пролегает газопровод, но, увы, людям приходится пользоваться печным отоплением и обогревателями. Средняя квитанция за месяц за электричество в отопительный период составляет 9-10 тысяч рублей. На покупку дров уходит порядка 20-30 тысяч рублей. Вот и получается, что зима жителю Кузовлева обходится в 16-17 тысяч рублей в месяц без учета воды. В администрации Томской области обещают провести газ здесь только в 2025 году.

Наладить контакт с городскими властями пока у жителей Кузовлева не получается. Депутат Думы города Томска Максим Забелин попытался организовать встречу с чиновниками, но, увы, на нее не пришел даже глава Октябрьского района Сергей Лозовский. «В итоге самые важные вопросы жителей – мосты и газификация, остались без каких-либо ответов», — отметил в своем телеграм-канале Максим Забелин.

«Мы оторваны от жизни и живем, как на острове», — подводит итог в конце разговора Татьяна Сайчук. Так и хочется добавить: на «острове невезения». И дело тут не в том, что жители Кузовлева родились не в тот день или не в том месте. Просто им катастрофически не повезло в тот момент, когда наш город решили укрупнить за их счет. Территорией город прирос. Однако из окон мэрии эту территорию плохо видно, а голоса ее жителей плохо слышно. Каждый день кузовлевцы бредут по обочине дороги без пешеходных переходов, уворачиваясь от проносящихся фур, ездят по дырявому мосту, который не ровен час рухнет, вечером с опаской выходят на неосвещенные улицы. И пишут письма в надежде, что когда-нибудь им повезет и их услышат.