Кузбасского блогера арестовали на 12 суток за «негативную оценку президента РФ»

Блогера Алексея Федорова из Кемерова арестовали на 12 суток за ролик «Путин, уходи» по статье «Мелкое хулиганство». Суд усмотрел в видео на ютуб-канале «Покос-Кузбасс» «явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть».

Как рассказала ТВ2 супруга блогера Диана Федорова, 31 числа он поехал в Кемерово из загородного дома. На въезде в город Алексея остановили сотрудники ДПС и предъявили ему обвинение в оскорблении президента России. Блогера арестовали на сутки, но суд отложили на три дня, и Алексея на время отпустили.

4 февраля суд прошел и Алексея посадили на 12 суток. Когда он был в суде, пришел сотрудник районной прокуратуры и принес еще одно дело (по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» — прим. редакции), тоже за ролик «Путин, уходи», — рассказала Диана ТВ2. — Алексей думает, что как только он выйдет, его снова отправят под арест. Вот так у нас в области затыкают рты всем, кто пытается правду найти и доказать что-то.

В постановлении Кемеровского районного суда об аресте блогера говорится, что в ролике «Путин, уходи» для негативной оценки президента «используются стилистически нейтральная лексика с отрицательным лексическим значением, грубые и просторечные слова».



Диана добавила, что давление на Алексея Федорова началось после того, как блогер принял участие в публичных слушаниях по поводу разреза «Черниговец» в феврале 2020 года. В случае расширения разреза под угрозой сноса оказались бы деревня Новая Балахонка и село Барановка. Алексей рассказывал о проблеме в своем блоге «Покос-Кузбасс». Расширение разреза удалось остановить, но после этого в доме Федоровых и у других активистов прошли обыски по различным уголовным делам.





Напомним, в ноябре 2020 года Алексея Федорова оштрафовали на 30 тысяч рублей за видео «Путинизм в отставку. Алексей Федоров: Самоорганизация народа». Суд увидел в ролике «необоснованную негативную оценку Конституции».



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