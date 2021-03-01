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01 марта,
2021
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Кузбасские ученые придумали способ переработки отходов от работы ТЭЦ в стекло

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Ученые Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) придумали способ переработки золошлаковых отходов от работы ТЭЦ в жидкое стекло. Разработчик технологии Никита Пискунов утверждает, что опытные образцы прошли испытание на прочность.

Кузбасские ученые придумали способ переработки отходов от работы ТЭЦ в стекло
Фото: РИА Новости

Традиционно золу используют как минеральную добавку в производстве сухих стройматериалов и бетона как замену песку и минеральному порошку. Для производства жидкого стекла кузбасские ученые смешивают отходы с водой и щелочью в определенных концентрациях и долго нагревают при высокой температуре.

Можно эффективно использовать полученный материал в строительной индустрии, — цитирует Пискунова ТАСС. — Например, при добавлении в краску стекло создает пленку и получается пожаробезопасный материал, который не горит.

Разработчик добавил, что стекло можно использовать для склеивания разных материалов, изготовления покрытий, замазок и шпатлевок.  По прогнозам ученых, продукция из жидкого стекла на основе отходов будет стоить дешевле аналогов. 

Мы рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИ ТВ2

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