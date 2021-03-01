Кузбасские ученые придумали способ переработки отходов от работы ТЭЦ в стекло

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Ученые Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) придумали способ переработки золошлаковых отходов от работы ТЭЦ в жидкое стекло. Разработчик технологии Никита Пискунов утверждает, что опытные образцы прошли испытание на прочность.

Фото: РИА Новости

Традиционно золу используют как минеральную добавку в производстве сухих стройматериалов и бетона как замену песку и минеральному порошку. Для производства жидкого стекла кузбасские ученые смешивают отходы с водой и щелочью в определенных концентрациях и долго нагревают при высокой температуре.

Можно эффективно использовать полученный материал в строительной индустрии, — цитирует Пискунова ТАСС. — Например, при добавлении в краску стекло создает пленку и получается пожаробезопасный материал, который не горит.