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Кузбасские полицейские задержали мужчину, который выстрелил в бездомную собаку из пневматической винтовки

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Транспортные полицейские Новокузнецка возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего работника транспортного предприятия за жестокое обращение с животным. К полицейским обратилась студентка одного из вузов Кузбасса и сообщила, что обнаружила на станции Новокузнецк бездомную собаку с ранением в шею.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские изучили записи камер наблюдения и выяснили личности подозреваемого и свидетелей.

«Им оказался 54-летний местный житель, работающий на одном из транспортных предприятий. Заметив на территории бездомное животное, мужчина в присутствии коллег по работе выстрелил в него из пневматической винтовки с оптическим прицелом. Пуля попала в шею собаки, в результате ранения она скончалась, — говорится в сообщении.

В настоящий момент проводится расследование. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Автор:  пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО
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