Кузбасские энергетики варварски обрезали яблоневую аллею на Беринга

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Сотрудники ООО«РИК» (основной вид деятельности лесозаготовка) по заказу Кузбасского предприятия магистральных электрических сетей (входит в состав филиала ОАО «ФСК ЕЭС») варварски обрезали яблони на улице Беринга под высоковольтной линией электропередачи.

Фото: ТВ2

Получив порубочный билет на формовочную обрезку деревьев, лесорубы превратили яблони в уродливые обрубки. Нанятые ООО «РИК» рабочие — не томичи, на заработки в город они приехали в основном из Чаинского района. Что такое «формовочная обрезка», они не знают и обрезали яблони по принципу «докуда дотянутся руки». Никакой специальной техники и даже обыкновенных лестниц абористы от ФСК ЕЭС не использовали. В разговоре с журналистами работники сообщили, что под ЛЭП со столь высоким напряжением должно быть пусто и жители соседних домов должны быть рады, что им оставили хотя бы обрубки, на которых лет через пять вновь появятся ветви.

Фото: ТВ2

Слова рабочих подтвердил Владимир Солдатов, ведущий инженер службы эксплуатации Кузбасского предприятия магистральных электрических сетей.

— У нас есть согласование с департаментом благоустройства города Томска, — рассказал по телефону ТВ2 Владимир Солдатов. — Если вы прочитаете нормативно-техническую документацию, то узнаете, что для линий электропередачи устанавливается охранная зона. В этой охранной зоне не должно быть никаких деревьев вообще. Но мы пошли на уступки горожанам и согласовали с администрацией Томска обрезку деревьев. Потому что жители близлежащих домов жаловались, что им дышать нечем, пыль и шум от машин. Сошлись на том, что полностью уничтожать деревья не будем, а сделаем обрезку. Эта обрезка выполняется не впервые, как минимум, мы делаем это здесь в третий раз. Нахождение в зоне ЛЭП небезопасно, тем более что рядом здесь располагается школа и бегают дети. Мы сами и жители соседних домов несколько раз гоняли школяров, которые залазили на деревья.

Фото: ТВ2

Дмитрий Поляков, автор проекта «Город не бесит», рассказал ТВ2, что накануне изучил тему рубки и резки деревьев в городе. То, что сделали с деревьями на Беринга, по его мнению, не подходит ни под один вид цивилизованного ухода за деревьями. Формовочная обрезка — то, что указано в порубочном билете у энергетиков, — это придание кроне привлекательного внешнего облика, выравнивание общей высоты дерева, сохранение его искусственной формы (шар, куб, треугольник). Кронам яблонь на Беринга не только не придали привлекательного внешнего вида, их просто подстригли наголо и оставили без крон вообще.

«Формовочную обрезку» сегодня утром оценили консультанты отдела озеленения департамента дорожной деятельности и благоустройства Наталья Зеленчукова и Александр Сергиенко. Они зафиксировали, что энергетики переборщили с обрезкой яблонь и заодно подстригли налысо кусты сирени, что не было согласовано Ландшафтной комиссией.

Фото: ТВ2

По словам заместителя департамента дорожной деятельности и благоустройства Анастасии Артюховской, за нарушения, допущенные при обрезке яблонь на улице Беринга, энергетикам будет выписан штраф. Размер штрафа определит административная комиссия.