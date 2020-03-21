Кузбасская шахта-банкрот планирует сократить около 500 сотрудников и остановить работу

Руководство кемеровской шахты-банкрота «Алексиевская» планирует сократить порядка 500 сотрудников и прекратить добычу угля. В конце 2019 года 197 горняков этой шахты бастовали из-за долгов по зарплате. На сегодняшний день долг составляет около 80 млн рублей.

27 декабря (2019 года) мы сообщили в трудовую инспекцию (о планируемом сокращении работников), значит, должны с 27 марта начать сокращения, — сказала ТАСС сотрудница шахты. — Порядка 500 человек будут сокращены, останутся (чуть более) 200 – это те, которые необходимы для безопасной остановки шахты. Как только мы сократим шахтеров, так и остановим (добычу).

Собеседница издания добавила, что с момента подачи уведомления предприятие дважды выставляли на торги, но они не состоялись из-за отсутствия заявок. О том, какие меры предпримут власти Кузбасса для помощи попавшим под сокращение сотрудникам, пока не известно.





Шахта «Алексиевская» находится под управлением угольной компании «Полысаевская». Предприятие входило в состав угольной компании «Заречная», с 2017 года признано банкротом.





В декабре 2019 года 197 горняков, работающих на двух шахтах, не вышли на работу. На тот момент долг «Алексиевской», где бастовал 91 шахтер, составлял 36,4 млн рублей.



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