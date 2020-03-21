Кузбасская шахта-банкрот планирует сократить около 500 сотрудников и остановить работу

Руководство кемеровской шахты-банкрота «Алексиевская» планирует сократить порядка 500 сотрудников и прекратить добычу угля. В конце 2019 года 197 горняков этой шахты бастовали из-за долгов по зарплате. На сегодняшний день долг составляет около 80 млн рублей.
Собеседница издания добавила, что с момента подачи уведомления предприятие дважды выставляли на торги, но они не состоялись из-за отсутствия заявок. О том, какие меры предпримут власти Кузбасса для помощи попавшим под сокращение сотрудникам, пока не известно.
Шахта «Алексиевская» находится под управлением угольной компании «Полысаевская». Предприятие входило в состав угольной компании «Заречная», с 2017 года признано банкротом.
В декабре 2019 года 197 горняков, работающих на двух шахтах, не вышли на работу. На тот момент долг «Алексиевской», где бастовал 91 шахтер, составлял 36,4 млн рублей.
Мы рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2!