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Кузбасская прокуратура выявила многочисленные нарушения на 25 шахтах региона после ЧП на шахте «Листвяжная»

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Прокуратура в ходе проверок 25 шахт Кузбасса выявила многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности и охраны труда. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

«Прокурорами городов и районов Кузбасса с привлечением специалистов ГИТ, МЧС, Ростехнадзора осуществлен выход на 25 шахт. Выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности и охраны труда, связанные с необорудованием путей эвакуации, неисправностью электропроводки, непроведением инструктажей по технике безопасности и оценки условий труда, необеспечением средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушениями режима труда и отдыха», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что с начала проверки возбуждено 55 дел об административных правонарушениях, внесено 4 представления об устранении нарушений закона, на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Проверки продолжаются, по их результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. До фактического устранения нарушений закона и восстановления прав граждан ситуация будет находиться на контроле Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Авария в Кузбассе произошла рано утром 25 ноября. Из-за взрыва в вентиляционном штреке в шахте началось задымление на глубине 250 метров. Погиб 51 человек. 

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