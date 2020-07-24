Добрые новости
24 июля,
2020
1
фото
Новости

Кузбасс возобновил межрегиональное автобусное сообщение

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Продажа билетов началась на межрегиональные автобусные рейсы в Новосибирск, Красноярск, Томск и Белокуриху из городов Кузбасса, которые временно были отменены из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Кузбасс возобновил межрегиональное автобусное сообщение

Так, начиная с 23 июля, из Кемерова можно будет уехать в Томск, Новосибирск, Толмачево, Красноярск и Белокуриху. Из Новокузнецка будут продаваться билеты до Красноярска и Белокурихи, а из Междуреченска — в Новосибирск и Барнаул. Также из Таштагола можно будет доехать до Толмачево через Новокузнецк, а из Белово —  до Новосибирска.


Ранее сообщалось, что межрегиональное автобусное сообщение было приостановлено на неопределенный срок с 1 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.