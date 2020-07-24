Кузбасс возобновил межрегиональное автобусное сообщение

Продажа билетов началась на межрегиональные автобусные рейсы в Новосибирск, Красноярск, Томск и Белокуриху из городов Кузбасса, которые временно были отменены из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Так, начиная с 23 июля, из Кемерова можно будет уехать в Томск, Новосибирск, Толмачево, Красноярск и Белокуриху. Из Новокузнецка будут продаваться билеты до Красноярска и Белокурихи, а из Междуреченска — в Новосибирск и Барнаул. Также из Таштагола можно будет доехать до Толмачево через Новокузнецк, а из Белово — до Новосибирска.





Ранее сообщалось, что межрегиональное автобусное сообщение было приостановлено на неопределенный срок с 1 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.