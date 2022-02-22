Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Курс доллара вырос выше 80 рублей во время обращения Путина о признании ДНР и ЛНР
Новости

Курс доллара вырос выше 80 рублей во время обращения Путина о признании ДНР и ЛНР

ТВ2 ТВ2

Курс доллара во время обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам по событиям на Украине превысил отметку в 80 рублей. Это произошло впервые с 26 января. Евро торгуется в районе 90,6 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Ранее  российский фондовый рынок обвалился на фоне опасений признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Среди лидеров падения — акции НЛМК, «Магнита», «Интер РАО», «Аэрофлота», «Сбербанка» и «Роснефти». Они потеряли от 8 до 18%.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.