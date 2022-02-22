Курс доллара вырос выше 80 рублей во время обращения Путина о признании ДНР и ЛНР

Курс доллара во время обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам по событиям на Украине превысил отметку в 80 рублей. Это произошло впервые с 26 января. Евро торгуется в районе 90,6 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Ранее российский фондовый рынок обвалился на фоне опасений признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Среди лидеров падения — акции НЛМК, «Магнита», «Интер РАО», «Аэрофлота», «Сбербанка» и «Роснефти». Они потеряли от 8 до 18%.