«Курс возможностей» для людей с инвалидностью стартует в Томске

25 июня стартует «Онлайн-школа для людей с инвалидностью на колясках». «Курс возможностей» предназначен для людей, которые недавно стали инвалидами на колясках, и продлится 60 дней в онлайн-формате на платформе Геткурс.





Участники курса пройдут три блока занятий, направленных на психологическую, бытовую, социальную адаптацию, и уроки по нейроурологии; домашние работы и сопровождение наставников.





Главная цель проекта, считает его основатель Ирина Дорохова, – перестать быть обузой и стать опорой для родных и близких.





Курс поможет людям с инвалидностью адаптироваться к внезапно изменившимся условиям жизни, обучиться активному пользованию креслом-коляской, выработать навыки самостоятельности в быту, на улице и регулярных занятий физической культурой, улучшить свою эффективность и обрести уверенность в себе.





Среди спикеров — психолог, эксперт по личной эффективности, тренер по адаптивной аэробике, эксперт по обеспечению доступности среды, эксперты по финансовой грамотности.





Чтобы стать участником курса, вам необходимо оставить заявку на сайте https://irinadorohova.ru/.