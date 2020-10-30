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30 октября,
2020
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Кураторы случая помогли тысяче томских детей остаться в семье

ТВ2
ТВ2
1 час назад

С начала 2020 года специалисты, которые стали кураторами случая в семьях, помогли остаться с родителями 1072 детям из 471 семьи, сообщает пресс-служба обладминистрации.


Кураторы случая сопровождают семьи с детьми, где ранее фиксировали факты нарушения прав ребенка и риск социального сиротства. Куратор должен помочь родителям преодолеть трудности и защитить детей. Работа с каждой семьей идет по индивидуальному плану. По словам начальника департамента семьи и детей Маргариты Шарапаевой, почти в 80% случаях ситуация в семьях улучшается и дети остаются с кровными родителями.

Кураторы случая помогли тысяче томских детей остаться в семье

Во время пандемии кураторы случая сопровождают семьи дистанционно. Если появляется необходимость, приезжают домой.


Отметим, получить более подробную информацию о программе, сообщить о случаях жестокого или пренебрежительного обращения с детьми можно по телефону «горячей линии» регионального департамента по вопросам семьи и детей: 713-985. Также можно сообщать в отделы опеки и попечительства района, либо по единому детскому телефону доверия: 8-800-2000-122.


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