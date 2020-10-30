Кураторы случая помогли тысяче томских детей остаться в семье

С начала 2020 года специалисты, которые стали кураторами случая в семьях, помогли остаться с родителями 1072 детям из 471 семьи, сообщает пресс-служба обладминистрации.





Кураторы случая сопровождают семьи с детьми, где ранее фиксировали факты нарушения прав ребенка и риск социального сиротства. Куратор должен помочь родителям преодолеть трудности и защитить детей. Работа с каждой семьей идет по индивидуальному плану. По словам начальника департамента семьи и детей Маргариты Шарапаевой, почти в 80% случаях ситуация в семьях улучшается и дети остаются с кровными родителями.