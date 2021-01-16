Купеческий дом расселили: как выглядит новая квартира мужчины с инвалидностью
Жителей аварийного дома на Шишкова, 27 расселили, рассказала ТВ2 бывшая жительница дома Любовь Костылева. Семье Костылевых выделили две однокомнатных квартиры в новом многоэтажном доме в Томске.
Год назад на ТВ2 вышел материал, как выживает пенсионерка со своим сыном инвалидом-колясочником в аварийном доме на Шишкова. Людмилу Костылеву с сыном должны были расселить из аварийного дома еще семь лет назад.
После публикации материала «Дом для Дениса», к делу подключились неравнодушные юристы, которые также направили запросы в Следственный комитет, и активисты общенародного фронта.
В итоге власти Томска рассмотрели вопрос о расселения дома на Шишкова, 27 в Томске раньше 2021 года. С октября прошлого года Костылевы живут в своих новых квартирах в микрорайоне «Радонежский». Семье выделили две однокомнатные квартиры в многоквартирном доме в переулке Речном, 3.
«Мы так благодарны, — говорит Людмила Костылева. — Я боролась за новое жилье семь лет, после публикации о нас вопрос решился за несколько месяцев. Для Дениса в квартире мы создали все условия, сделали широкие дверные проемы для коляски. Сын живет на 7 этаже, я — на 15 этаже. И сын счастлив, и я счастлива».
По словам Людмилы, они заехали в квартиры с готовым ремонтом, в новом доме есть два лифта и пандус.
Соседи Людмилы Костылевой тоже получили новое жилье. В аварийном доме на Шишкова было не расселено пять квартир.
— Всех соседей нашего аварийного дома переселили. Соседке повезло, у нее было 28 квадратных метров — ей выделили двухкомнатную квартиру в соседнем подъезде.
Дом на Шишкова, 27 — двухэтажный жилой дом. Бывшая усадьба, построенная в конце XIX в. Дом физически износился. Стоит в очереди на реконструкцию. По данным сайта Реформа ЖКХ, купеческий дом в Томске на Шишкова, 27 начнут реставрировать 2022 году.
Власти Томска планируют к 2024 году расселить более трех тысяч жилых помещений из аварийных домов. Как сообщает обладминистрация, томичи в 2021—2022 годах получат 423 квартиры в новостройках.
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