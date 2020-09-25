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25 сентября,
2020
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«Культурный субботник» пройдет у подножия Воскресенской горы

ТВ2
ТВ2
25 минут назад

26 сентября в день общегородского осеннего субботника томичей приглашают принять участие в «культурном субботнике». Он пройдет на родниках у подножия Воскресенской горы. Мероприятие начнется с увлекательной экскурсии по родникам в районе Обруба, затем участникам будет предложено навести порядок на территории, где располагаются родники. После совместной работы всех ожидает чаепитие. Начало «культурного субботника» в 10.00, место сбора участников напротив входа в гостиницу «Тоян». Дополнительная информация: по телефону 89832387217.

«Культурный субботник» пройдет у подножия Воскресенской горы

26 сентября мэрия приглашает всех активных томичей принять участие и в общегородском субботнике. В этот день планируется высадить в Томске более 5 тысяч деревьев и кустарников.

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