«Культурный субботник» пройдет у подножия Воскресенской горы

26 сентября в день общегородского осеннего субботника томичей приглашают принять участие в «культурном субботнике». Он пройдет на родниках у подножия Воскресенской горы. Мероприятие начнется с увлекательной экскурсии по родникам в районе Обруба, затем участникам будет предложено навести порядок на территории, где располагаются родники. После совместной работы всех ожидает чаепитие. Начало «культурного субботника» в 10.00, место сбора участников напротив входа в гостиницу «Тоян». Дополнительная информация: по телефону 89832387217.