Культурную среду для Большого университета в Томске будут создавать Пушкинский музей изобразительных искусств и ТГУ

Один из крупнейших музеев России ГМИИ им. Пушкина и первый за Уралом российский университет ТГУ договорились о развитии совместных образовательных программ в направлении истории искусств, современного искусства и музейных практик, сообщает пресс-служба Томской области. Соглашение о сотрудничестве было подписано в администрации Томской области в присутствии губернатора Сергея Жвачкина. В нем идет речь и о создании культурной и образовательной среды для Большого университета Томска, о подготовке кадров для сферы культуры, в том числе, для Сибирского филиала Пушкинского музея в Томске.

Напомним, еще полтора года назад глава региона Сергей Жвачкин и директор музея Марина Лошак договорились, что филиал музея будет открыт в здании Дома офицеров, построенном в 1989-1900 годах известным архитектором Константином Лыгиным и обладающим статусом федерального памятника культуры. 14 августа 2020 года после встречи с директором Пушкинского музея Мариной Лошак Сергей Жвачкин говорил, что для ремонта понадобятся значительные государственные и частные инвестиции, а привлечение этих средств – большая часть работы обладминистрации. Как продвигаются дела в части привлечения средств пока информации нет.





Последние несколько лет здание Дома офицеров пустует и нуждается в ремонте. Первый этап реконструкции здания завершился в 2016 году. Тогда на эти цели из регионального бюджета выделялось 18 млн рублей. Тогда же в здании появился первый резидент — комитет по охране объектов культурного наследия. В 2017 году планировался второй этап реконструкции — ремонт кровли, но работы перенесли, предполагалось, что они начнутся в 2018 году, но тогда этого так и не произошло. Ремонт фасада произошел в 2019 году. Власти сложности с ремонтом объясняли тем, что земля находится не в муниципальной собственности.





Сотрудничество же ГМИИ им. Пушкина и НИ ТГУ начнется прямо сегодня. В 18:30 фильм «Слепок» в ТГУ откроет фестивальную неделю к совместному празднованию дней рождения Томского университета и Пушкинского музея. Картину представят директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак и режиссер Андрей Сильвестров.